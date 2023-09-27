«تاج آباد»؛ کاروانسرایی مدور

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: سنت ساخت کاروانسرا چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام در ایران جاری بود و بعد از اسلام هم کاروانسراهای زیبایی ساخته شد، کاروانسرای تاج‌آباد هم یکی از کاروانسراهای زیبای بعد از اسلام است که در عصر صفوی در روستای تاج‌آباد همدان ساخته شده است.

روستایی که با همت بالای اهالی خود توانسته است، به یک روستای نمونه و موفق در زمینه‌های فرهنگی، گردشگری و ورزشی تبدیل شود. اهالی این روستا انس عجیبی با کتاب و کتاب‌خوانی دارند؛ به‌طوری که در سال ۱۳۹۴ به‌عنوان روستای دوستدار کتاب نامگذاری شد. مردم روستا نیز هر کوچه را به اسم کتابی مشهور به سه زبان زبان انگلیسی، کردی و فارسی نامگذاری کرده‌اند.

کاروانسرایی منحصر به فرد با پلان مدور

کاروانسرای تاج آباد در دل این روستا قرار گرفته است، کاروانسرایی که برخلاف اکثر کاروانسراهای ایران، دارای پلان مدور است و به گفته محققین، کاروانسرای تاج آباد جزو معدود کاروانسراهای باقی مانده در کشور با پلان مدور است و قدمت آن به دوره صفویه باز می‌گردد.

کاروانسرای تاج‌آباد درواقع یک رباط بوده وبرعکس اکثر کاروانسراهای ایران که دارای پلانی مستطیل شکل هستند این کاروانسرا دارای پلان مدور است، این پلان در میان کاروانسراهای ایران بسیار کمیاب است و در منطقه غرب یکی از مهم‌ترین کاروانسراها به شما می‌آید.

درب ورودی بنا دارای دو طاق‌نما تزئینی و نمایی مدرن است که دو درب چوبی روی آن قرار دارد. این قسمت محل ورود به اصطبل‌ها و حجره‌های پایین است. در جلو کاروانسرا ۲۶ حجره وجود دارد، کف حیاط کاروانسرا سنگ‌فرش است و ۲ چاه آب داخل بنا است. مصالح اصلی که در ساخت کاروانسرای تاج‌آباد از آن استفاده شده، آجر قرمز و ساروج است.

این کاروانسرا، جدا از بخش رباط که مخصوص نگه‌داری احشام بوده، کاروانسرایی زیارتی به‌حساب می‌آید که زائران کربلا از آن استفاده می‌کردند.

جدا از بخش رباط که مخصوص نگهداری احشام بود، کاروانسرایی زیارتی به‌حساب می‌آمد که زائران کربلا از آن استفاده می‌کردند. مصالح اصلی که در ساخت کاروان‌سرا استفاده شده، آجر قرمز و ساروج بوده است.

اتابک صفری‌تورج در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: این کاروانسرا، در روستای تاج‌آباد سفلی (رسول آباد) شهرستان بهار و در ۲۵ کیلومتری شمال غربی شهر همدان قرار دارد و جز یکی از کاروانسراهای منحصر به فرد ایران به شمار می‌رود.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با بیان اینکه این کاروانسرا در سال ۱۳۷۶ با شماره ثبت ۱۸۷۲ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، ادامه داد: این بنای تاریخی دارای پلانی مدور بوده که قطر کلی آن ۵۶ متر و قطر حیاط آن ۳۱ متر است.

گفتنی است؛ کاروانسرای تاج‌آباد، از کمیاب‌ترین کاروانسراهای مدور ایران، در سال ۱۳۷۶ با شماره ثبت ۱۸۷۲ به عنوان یک اثر ملی ثبت شد، کاروانسرایی در قلب روستای فرهنگی تاج آباد (رسول آباد) شهرستان بهار که به همراه ۵۳ کاروانسرای دیگر کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید این روزها در سر برنامه‌های حضور مسافران و گردشگران داخلی و خارجی را می‌پروراند. کاروانسرایی که می‌تواند مرکز برنامه‌های فرهنگی و پایه گردشگری در استان همدان باشد.