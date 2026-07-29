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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۰

کشف مواد منفجره، سلاح و مهمات جنگی در اردکان؛ دو نفر دستگیر شدند

کشف مواد منفجره، سلاح و مهمات جنگی در اردکان؛ دو نفر دستگیر شدند

یزد - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردکان از دستگیری دو نفر در یک عملیات اطلاعاتی و کشف مواد منفجره دست ساز، سلاح‌های غیرمجاز، مهمات و پنج دستگاه موتورسیکلت سنگین و نیمه‌سنگین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فیاض‌فر گفت: با تلاش و اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) و در بازرسی از محل، مقادیر قابل توجهی مواد منفجره، انواع سلاح‌ شکاری غیرمجاز و جنگی و مهمات مربوطه و همچنین پنج دستگاه موتورسیکلت سنگین و نیمه‌سنگین غیرمجاز کشف و ضبط شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردکان افزود: متهمان با قرار تأمین کیفری به زندان منتقل شدند. تحقیقات برای انگیزه متهمان و مبادی ورودی این اقلام و شناسایی سایر متهمان احتمالی در دستور کار مراجع ذی‌ربط قرار دارد.

کشف مواد منفجره، سلاح و مهمات جنگی در اردکان؛ دو نفر دستگیر شدند

فیاض‌فر با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با هرگونه اقدام مخل امنیت عمومی و همچنین مبارزه با قاچاق، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با همکاری ضابطان و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، با افرادی که اقدام به نگهداری یا استفاده غیرقانونی از سلاح، مهمات و مواد منفجره کنند، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6902345

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