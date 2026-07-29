برگزاری آیین «دلدادگان حسینی» در شهرهای مازندران

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری همزمان آیین «دلدادگان حسینی» در تمامی شهرهای استان همزمان با اربعین حسینی خبر داد و گفت: مسیر اربعین، جلوه‌ای از عزت، مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم است و هیئت‌های مذهبی با برپایی مواکب و ایستگاه‌های صلواتی از عزاداران و زائران حسینی پذیرایی خواهند کرد.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی مازندران با اشاره به برنامه‌های گسترده این شورا در سطح استان اظهار کرد: آیین معنوی «دلدادگان حسینی» همزمان با اربعین سید و سالار شهیدان در ۲۲ شهرستان و تمامی شهرهای مازندران برگزار می‌شود و عاشقان اهل‌بیت(ع) با حضور در این مراسم، بار دیگر ارادت خود را به مکتب امام حسین(ع) به نمایش خواهند گذاشت.

وی با بیان اینکه اربعین بزرگ‌ترین اجتماع مردمی جهان اسلام و نماد وحدت، بصیرت و مقاومت است، افزود: همانند مسیر پیاده‌روی اربعین در کربلای معلی، هیئت‌های مذهبی در مسیرهای برگزاری مراسم با برپایی مواکب و ایستگاه‌های صلواتی، از عزاداران و دلدادگان حسینی پذیرایی خواهند کرد.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی مازندران با تأکید بر اینکه فرهنگ عاشورا، فرهنگ عزت و ایستادگی در برابر ظلم است، تصریح کرد: شعار «لبیک یا حسین(ع)» تنها یک شعار نیست، بلکه پیام آزادگی، ظلم‌ستیزی و دفاع از ارزش‌های اسلامی را به همراه دارد و ملت ایران این آموزه را از نهضت عاشورا فراگرفته‌اند.

باقری با اشاره به شعار محوری اربعین امسال با عنوان «مِثلی لا یُبایِعُ مِثلَ یزید»، خاطرنشان کرد: پیام این شعار، ادامه همان فرهنگ «هیهات منا الذله» است؛ فرهنگی که از مکتب سیدالشهدا(ع) آموخته‌ایم و بر اساس آن هرگز در برابر ظلم، ستم و زیاده‌خواهی تسلیم نخواهیم شد.

وی ادامه داد: عزت، استقلال و سربلندی ملت ایران ریشه در مکتب عاشورا دارد و حضور پرشور مردم در مراسم اربعین، تجدید میثاق با آرمان‌های امام حسین(ع)، شهدای اسلام و ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران با بیان اینکه مراسم اربعین امسال با مشارکت گسترده هیئت‌های مذهبی، خادمان و نیروهای مردمی برگزار خواهد شد، گفت: همه ظرفیت‌های مردمی برای برگزاری باشکوه این آیین معنوی و خدمت‌رسانی به عزاداران حسینی به کار گرفته شده است تا فضای استان رنگ و بوی اربعین و فرهنگ ناب حسینی به خود بگیرد.