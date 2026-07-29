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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۷

برگزاری آیین «دلدادگان حسینی» در شهرهای مازندران

برگزاری آیین «دلدادگان حسینی» در شهرهای مازندران

ساری- رئیس شورای هیئت‌های مذهبی مازندران از برگزاری همزمان آیین «دلدادگان حسینی» در تمامی شهرهای استان همزمان با اربعین حسینی خبر داد.

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری همزمان آیین «دلدادگان حسینی» در تمامی شهرهای استان همزمان با اربعین حسینی خبر داد و گفت: مسیر اربعین، جلوه‌ای از عزت، مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم است و هیئت‌های مذهبی با برپایی مواکب و ایستگاه‌های صلواتی از عزاداران و زائران حسینی پذیرایی خواهند کرد.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی مازندران با اشاره به برنامه‌های گسترده این شورا در سطح استان اظهار کرد: آیین معنوی «دلدادگان حسینی» همزمان با اربعین سید و سالار شهیدان در ۲۲ شهرستان و تمامی شهرهای مازندران برگزار می‌شود و عاشقان اهل‌بیت(ع) با حضور در این مراسم، بار دیگر ارادت خود را به مکتب امام حسین(ع) به نمایش خواهند گذاشت.

وی با بیان اینکه اربعین بزرگ‌ترین اجتماع مردمی جهان اسلام و نماد وحدت، بصیرت و مقاومت است، افزود: همانند مسیر پیاده‌روی اربعین در کربلای معلی، هیئت‌های مذهبی در مسیرهای برگزاری مراسم با برپایی مواکب و ایستگاه‌های صلواتی، از عزاداران و دلدادگان حسینی پذیرایی خواهند کرد.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی مازندران با تأکید بر اینکه فرهنگ عاشورا، فرهنگ عزت و ایستادگی در برابر ظلم است، تصریح کرد: شعار «لبیک یا حسین(ع)» تنها یک شعار نیست، بلکه پیام آزادگی، ظلم‌ستیزی و دفاع از ارزش‌های اسلامی را به همراه دارد و ملت ایران این آموزه را از نهضت عاشورا فراگرفته‌اند.

باقری با اشاره به شعار محوری اربعین امسال با عنوان «مِثلی لا یُبایِعُ مِثلَ یزید»، خاطرنشان کرد: پیام این شعار، ادامه همان فرهنگ «هیهات منا الذله» است؛ فرهنگی که از مکتب سیدالشهدا(ع) آموخته‌ایم و بر اساس آن هرگز در برابر ظلم، ستم و زیاده‌خواهی تسلیم نخواهیم شد.

وی ادامه داد: عزت، استقلال و سربلندی ملت ایران ریشه در مکتب عاشورا دارد و حضور پرشور مردم در مراسم اربعین، تجدید میثاق با آرمان‌های امام حسین(ع)، شهدای اسلام و ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران با بیان اینکه مراسم اربعین امسال با مشارکت گسترده هیئت‌های مذهبی، خادمان و نیروهای مردمی برگزار خواهد شد، گفت: همه ظرفیت‌های مردمی برای برگزاری باشکوه این آیین معنوی و خدمت‌رسانی به عزاداران حسینی به کار گرفته شده است تا فضای استان رنگ و بوی اربعین و فرهنگ ناب حسینی به خود بگیرد.

کد مطلب 6902322

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