به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مرکز پژوهشی العوده فلسطین گزارش داد که پیامدهای نسل کشی در نوار غزه بر زنان باردار و نوزدان تازه متولد شده فاجعه بار بوده است. زنده ماندن در دوره بارداری در نوار غزه با توجه به نابودی زیرساخت های بهداشتی و سوء تغذیه بسیار سخت شده است.

بر اساس این گزارش، سوء تغذیه، آوارگی و ضربه های روحی نه تنها بر ساکنان کنونی نوار غزه بلکه بر سلامت یک نسل کامل از کودکان تأثیر منفی می گذارد.

مرکز العوده تاکید کرد که جنگ تنها به کشتار و ویرانی ختم نمی شود بلکه نخستین مراحل حیات را نیز تهدید می کند. هزاران زن باردار در نوار غزه با شرایط بسیار سختی دست و پنجه نرم می کنند. پیش بینی می شود زنان باردار و شیرده در معرض سوء تغذیه به ۵۵ هزار تن برسد. این تعداد در سال گذشته به ۱۷ هزار تن می رسید.