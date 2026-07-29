امید امیدی شاهآباد در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تا کنون ۲۶۱ هزار تن گندم از کشاورزان در لرستان خریداری شده است.
وی عنوان کرد: پیشبینی میشود که تا پایان دوره برداشت، ۲۰۰ هزار تن دیگر هم خریداری شود.
معاون اقتصادی استانداری لرستان با بیان اینکه ارزش این مقدار گندم خریداری شده در استان حدود ۱۳ همت است که باید به کشاورزان پرداخت شود، افزود: تا کنون هم ۳۸ درصد مواردی که به بانکها معرفی شده، پرداخت شده است.
امیدی شاهآباد، تصریح کرد: در مجموع هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و معادل ۱۰ درصد از ۱۳ همت ارزش ریالی گندم خریداری شده در استان پرداخت شده است.
وی تأکید کرد: پیگیریهای زیادی تا کنون انجام شده که مطالبات گندمکاران در استان بهزودی پرداخت شود.
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