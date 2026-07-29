اقدامات امنیتی غیر معمول در جریان سفر نتانیاهو به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سفر هوایی نتانیاهو به آمریکا شاهد اتخاذ اقدامات امنیتی و رسانه ای غیر معمولی بود به طوری که هواپیمای نتانیاهو بدون حضور خبرنگاران یا خبر از پیش اعلام شده، به جای فرودگاه بن گوریون از پایگاه نواتیم به هوا برخاست.

یارون ابراهیم خبرنگار شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که سفر نتانیاهو به آمریکا در سایه تدابیر غیر معمول انجام شد. این اقدامات در سایه افزایش ترس و نگرانی ها نسبت به احتمال ترور مقامات صهیونیست صورت می گیرد.

به همین دلیل محافل امنیتی رژیم صهیونیستی خواستند سفر نتانیاهو به واشنگتن به صورت محرمانه انجام شود. خبرنگاران حتی در هواپیمای نتانیاهو نیز حضور نداشتند و زمان فرود آمدن این هواپیما در آمریکا نیز مشخص نشده بود.

در زمان پرواز هواپیمای نتانیاهو دست کم ۲ هزار و ۴۰۰ کاربر حرکت این هواپیما را رصد می کردند.

الجزیره گزارش داد: اهمیت این موضوع در صدور حکم جلب بین المللی نتانیاهو از سوی دادگاه کیفری بین المللی نیز نهفته است. این حکم جلب همچنان معتبر است. هواپیمای نتانیاهو از حریم هوایی یونان، ایتالیا و فرانسه عبور کرد. این در حالی است که کشورهای مذکور عضو دادگاه کیفری به شمار می روند.