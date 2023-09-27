بررسی ابعاد حادثه تروریستی شاهچراغ ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی بعدازظهر چهارشنبه در دهمین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه مقام معظم رهبری بیان کرد: روند رسیدگی به حادثه تروریستی حمله به حرم مطهر شاه‌چراغ (ع) در کمتر از ۴۰ روز به سرانجام رسیده و متهم اصلی این پرونده نیز به دو بار اعدام محکوم شد.

وی با اشاره به اینکه روند رسیدگی به ابعاد مختلف حادثه تروریستی حرم شاهچراغ (ع) ادامه دارد، اضافه کرد: همان گونه که گروه داعش اعلام کرد مسئولیت این حادثه را بر عهده گرفته و همچون حمله اول به حرم مطهر شاه‌چراغ (ع) این اقدامات حاصل حمایت مستقیم آمریکا و استکبار جهانی است.

وی اظهار کرد: این اتفاقات نمونه‌ای از حقوق بشر آمریکایی است که باید بازگو شود؛ این حقوق بشر یعنی، داعش با حمایت استکبار جهانی به‌آسانی با حمله به حرمی مقدس، شیعیان را بکشد و در خیابان به حقوق زنان محجبه تعرض کنند؛ اما به هنگام برخورد قوه قضائیه با این اتفاقات، ادعای نقض حقوق بشر مطرح می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری فارس در خصوص این همایش نیز تأکید کرد: یکی از اهدافی که این همایش به دنبال تحقق آن است ابعاد مختلف حقوق بشر آمریکایی است و دشمن نیز در تلاش است تا دین و اعتقادات ملت ایران را تحت‌تأثیر و با برنامه‌های مختلفی که دارند به جامعه خدشه وارد کند.