افتتاح یک واحد اقامتی و پذیرایی با اعتبار ۱۵۰ میلیاردی در انزلی

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: زیرساخت‌های گردشگری گیلان متناسب با شرایط و استقبال سرمایه گذار در بخش‌های مختلف، تقویت می‌شود.

ولی جهانی از افتتاح یک واحد اقامتی و پذیرایی در انزلی خبر داد و افزود: این مجموعه با حجم سرمایه گذاری ۱۵۰ میلیارد ریال در انزلی به بهره برداری رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان با اشاره به حمایت این اداره کل از طرح‌های گردشگری بیان کرد: ۱۵ میلیارد ریال تسهیلات برای راه اندازی این مجموعه در انزلی اختصاص یافته است.

جهانی با اشاره به جزئیات راه اندازی یک واحد اقامتی و پذیرایی در انزلی اضافه کرد: این مجموعه در متراژی به مساحت ۳۰۰ متر مربع و زیربنای ۱۵۰۰ متر و با ایجاد سوئیت ۱۲ و ۵۰ تخت راه اندازی شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان با اشاره به سهم اشتغالزایی گیلان در حوزه گردشگری افزود: با احداث این مجموعه برای ۱۰ نفر شغل ایجاد شده است.