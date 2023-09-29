به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «هیروکازو ماتسونو» دبیر کابینه ژاپن امروز جمعه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ژاپن در حال جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعاتی در رابطه با اصلاحات قانون اساسی کره شمالی در مورد سلاح های هسته ای است.

در بیانیه صادره از سوی دبیر کابینه ژاپن در این خصوص آمده است: در هر صورت توسعه برنامه های هسته ای و موشکی کره شمالی صلح و امنیت کشور ما و جامعه بین المللی را تهدید می کند و غیرقابل قبول است.

«هیروکازو ماتسونو» در ادامه اضافه کرد: کشور ما در کنار جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، هوشیار بوده و با همکاری آمریکا و کره جنوبی برای اجرای قطعنامه های سازمان ملل و خلع سلاح کامل کره شمالی تلاش خواهد کرد.

یک سال پس از تصویب قانونی از سوی شورای قانونگذاری پیونگ یانگ مبنی بر اینکه کره شمالی یک کشور دارای سلاح هسته‌ای است، پارلمان کره شمالی دیروز قانونی را تصویب کرد که این کشور را به عنوان یک کشور دارای سلاح هسته‌ای معرفی می‌کند.

خبرگزاری کره شمالی اعلام کرد که پارلمان این کشور متمم قانون اساسی را تصویب کرد که وضعیت این کشور را به عنوان یک قدرت هسته‌ای تضمین می‌کند.

خبرگزاری کره شمالی به نقل از «کیم جونگ اون» رهبر این کشور در نشست مجمع خلق که در روزهای سه شنبه و چهارشنبه برگزار شد، نوشت: سیاست ایجاد قدرت هسته‌ای برای جمهوری دموکراتیک خلق کره، دائمی شده و به یکی از بندهای قانون اساسی تبدیل شده است که هیچ کس نمی‌تواند آن را نقض کند. گنجانده شدن وضع هسته‌ای در قانون اساسی یک رویداد تاریخی است که اهرم سیاسی قدرتمندی را برای افزایش قابل توجه قابلیت‌های دفاع ملی فراهم می‌کند. تسریع در روند نوسازی تسلیحات هسته‌ای به منظور حفظ قاطعانه مزیت بازدارندگی راهبردی، امری مهم است و این اقدام برای مقابله با تهدیدات ژاپن، کره جنوبی و آمریکا ضروری است.

این خبر در حالی است که «کیم سونگ» (Kim Song) سفیر کره شمالی در سازمان ملل در هفتاد و هشتمین مجمع عمومی این نهاد هشدار داده بود: تنش در شبه جزیره کره شرایط را به آستانه جنگ هسته‌ای نزدیک کرده است.

سفیر کره شمالی در سازمان ملل در سخنان خود، آمریکا و تنش آفرینی‌های این کشور را عامل اصلی بروز مشکلات در شبه جزیره کره مورد تأکید قرار داد.