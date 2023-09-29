برگزاری ششمین دوره انتخابات نظام پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان

کامران قدس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ششمین دوره انتخابات نظام پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان امروز جمعه برگزار شد، تاکید کرد: تکلیف هیئت رئیسه نظام پرستاری دانشگاه پس از این رأی‌گیری روشن خواهد شد.

وی با بیان اینکه پرستاران در شش شهرستان تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان با حضور پای صندوق‌های رأی به نامزدهای عضویت در نظام پرستاری رأی دادند، افزود: استقبال از سوی پرستاران خوب بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه منتخبان به مدت چهار سال مسائل صنفی پرستاران در مجموعه دانشگاه را دنبال خواهند کرد، گفت: هر فرد می‌تواند به هشت پرستار و یک کاردان یا کارشناس هوشبری یا اتاق عمل رأی دهد تا نفر اعضای هیئت مدیره مشخص شود.

قدس با بیان اینکه این انتخابات تا ساعت ۲۰ امشب ادامه دارد تا پرستاران شیفت بعد هم بتوانند رأی بدهند، بیان داشت: بیمارستان کوثر، بیمارستان امیرالمومنین (ع)، بیمارستان شفا، بیمارستان ۱۵ خرداد مهدیشهر، بیمارستان ولایت دامغان و بیمارستان معتمدی گرمسار میزبان صندوق‌های ثابت رأی‌گیری است.

وی افزود: صندوق‌های سیار رأی‌گیری نیز در بیمارستان سینای سمنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان‌های سرخه، دامغان و گرمسار واقع شده است.

به گزارش مهر، استان سمنان دو دانشگاه علوم پزشکی در سمنان و شاهرود دارد در نتیجه انتخابات نظام پرستاری در شاهرود و میامی نیز تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در دست برگزاری است.