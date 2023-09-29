به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در پیامی ضمن محکومیت اقدام تروریستی ناجوانمردانه در منطقه بلوچستان پاکستان، گفت: این اقدام کور بار دیگر نشان داد که تروریست‌ها با ناآگاهی و دوری از تعالیم رحمانی دین مبین اسلام، هدفی جز ایجاد تفرقه در بین مسلمانان ندارند که البته این بار هم در رسیدن به اهداف نامشروع و غیرانسانی خود ناکام خواهند ماند.

وی ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت پاکستان در پی حمله تروریستی در منطقه بلوچستان این کشور که منجر به جان باختن و مجروح شدن تعدادی از شهروندان بی‌گناه شد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت آماده همکاری با پاکستان برای مبارزه با هرگونه مظاهر تروریسم و افراطی‌گری بوده و از جامعه جهانی به‌ویژه کشورهای اسلامی نیز می‌خواهد به‌جد در مقابل این اقدام جنایت‌کارانه واکنش نشان داده و مانع از تکرار چنین حوادث تلخی شوند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای عارف علوی

رئیس جمهور محترم پاکستان

حمله تروریستی ناجوانمردانه به مراسم جشن میلاد پیامبر (ص) در منطقه بلوچستان آن کشور که منجر به جان باختن و مجروح شدن تعدادی از شهروندان بی‌گناه شد، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید.

اینجانب ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی، ضد دینی و انسانی، مراتب همدردی و تسلیت خود را به جنابعالی و ملت مسلمان پاکستان اعلام می‌دارم و برای جان باختگان حادثه علو درجات و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت دارم.

این اقدام کور بار دیگر نشان داد که تروریست‌ها با ناآگاهی و دوری از تعالیم رحمانی دین مبین اسلام، هدفی جز ایجاد تفرقه در بین مسلمانان ندارند که البته این بار هم در رسیدن به اهداف نامشروع و غیرانسانی خود ناکام خواهند ماند.

امیدوارم عاملان این جنایت هر چه سریع‌تر شناسایی و به‌سزای عمل ننگین خود برسند. جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت آماده همکاری با آن کشور برای مبارزه با هرگونه مظاهر تروریسم و افراطی‌گری بوده و از جامعه جهانی به‌ویژه کشورهای اسلامی نیز می‌خواهد به‌جد در مقابل این اقدام جنایت‌کارانه واکنش نشان داده و مانع از تکرار چنین حوادث تلخی شوند.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهوری اسلامی ایران