پرتاب ماهواره نور۳ دریچه‌ جدیدی از علم برای کشور باز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قزوین که در مسجدالنبی (ص) برگزار شد با بیان اینکه روز میلاد پیامبر (ص) به عنوان روز اخلاق و مهرورزی نامیده شده است، اظهار کرد: پیامبر (ص) برای همه عالم، نه فقط مسلمانان، رسول رحمت است.

وی با بیان اینکه خداوند پیامبر (ص) را برای ما الگو و سرمشق زندگی گذاشت، افزود: هدف اصلی از بعثت پیامبر (ص) رساندن ارزش‌های اخلاقی و کرامت انسانی به قله است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با بیان اینکه نباید کاری کنیم که قرآن و قرآن‌های ناطق یعنی ائمه (ع) مهجور باشند، عنوان کرد: خداوند می‌خواهد ما به قرآن و قرآن ناطق پیوند بخوریم.

وی با بیان اینکه قرآن نور است و شیطان ظلمت و تاریکی است، تاکید کرد: خانه‌ای که خبری از قرآن، نام و یاد خدا در آن نیست، انصاف، عدالت و مهربانی دیده نمی‌شود و بد زبانی و بد اخلاقی وجود دارد

امام جمعه قزوین با اشاره به سالروز هجرت امام خمینی (ره) از عراق به فرانسه، خاطرنشان کرد: حضور امام خمینی (ره) از عراق به فرانسه باعث شد جهان بیشتر از قبل صدای انقلاب اسلامی را بشنود.

وی با اشاره به روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی گفت: امروز کودکان و نوجوانان فلسطینی بیشترین نقش را برای زنده نگه داشتن انقلاب مردم مظلوم فلسطین دارند و همه ملت فلسطین دخیل هستند و الحمدالله کم کم همه مردم مسلمان در کشورهای اسلامی همراهی خواهند کرد.

آیت الله عابدینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرتاب ماهواره نور ۳ به فضا توسط هوا فضای سپاه تصریح کرد: ماهواره نور ۳ جایزه اخلاص و ایمان دانشمندان جوان نیروی هوافضای سپاه بود

وی تاکید کرد: با پرتاب این ماهواره دریچه جدیدی از دانش آن در کشور باز شد و جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در هوا و فضا و رصد اطلاعات بسیار ارتقا بخشید.

امام جمعه قزوین با اشاره به منازعه آذربایجان و ارمنستان ادامه داد: برای ما مهم است که مرزهای بین المللی به عنوان خط قرمز جمهوری اسلامی دستخوش تغییر نشود

وی با بیان اینکه تروریست‌ها نباید به مرزهای کشور نزدیک شوند، ادامه داد: دشمن از تجربه تلخ حضور خود در سوریه، عراق و افغانستان درس گرفته و دست به کار احمقانه‌ای نزند.

آیت الله عابدینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن روز سالمند، سالمندان را یک فرصت دانسته و تاکید کرد: ما باید دست و پای آنان را ببوسیم، به آنها احترام بگذاریم و آنها را مایه همه خوبی‌های زندگی به حساب بیاوریم.

وی در پایان با اشاره به اینکه مسئولی در دولت قبل افتخار می‌کرد که حتی یک مسکن مهر را نساخته یادآور شد: در این دولت تنها در یک استان ۱۰ هزار مسکن ساخته و تحویل مردم شده و مردم باید قدر این خادمان اصلی خود را بدانند.