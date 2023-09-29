تلاش می کنیم قیمت دارو به مردم فشار وارد نکند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحیدر محمدی، بعد از ظهر جمعه هفتم مهر ۱۴۰۲، در اختتامیه هشتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته در مصلی تهران، گفت: این نمایشگاه هر سال با شگفتیهای جدیدی برگزار میشود که این امر امسال پررنگتر از سالهای قبل بود که مایه افتخار صنعت داروسازی بود.
وی افزود: امسال نیز همانند سالهای گذشته فضای خوبی برای تعامل و همکاری بین اعضای زنجیره تأمین دارو فراهم شد.
محمدی ادامه داد: نکته جالب نمایشگاه امسال، حضور گسترده شرکتهای ماشینآلات ساخت دارو بود که این شرکتها امسال به طور کامل در حال تولید در داخل هستند.
وی با عنوان این مطلب که در جلسات تنظیم بازار تلاش میشود به مردم از لحاظ قیمت دارو فشار نیاید، افزود: یکی از راهکارهای تحقق این امر برگزاری نمایشگاه است تا شرکتها بدون واسطه با تولیدکنندگان خارجی در ارتباط باشند.
در ادامه این مراسم، سید صولت مرتضوی وزیر رفاه گفت: یکی از نمونههای بارز پیشرفت نظام سلامت، حوزه دارو است که امروز در مراسم اختتامیه جامعترین نمایشگاه دارو هستیم.
وی افزود: در حوزه تجهیزات پزشکی دانشمندان ایرانی توانستهاند تجهیزات متنوعی را برای کشور و برای صادرات تأمین کنند. همچنین، در بحث ماشین آلات، شرکتهای دانش بنیان فناوریهای جدید ایجاد کردهاند.
مرتضوی گفت: در صنعت دارو، ما وابستگی بالایی به کشورهای دیگر داشتیم ولی امروزه ۹۸ درصد نیاز کشور به دارو در داخل تأمین میشود. البته در مواد اولیه هنوز تا خودکفایی فاصله داریم که باید با برنامه ریزی به تأمین مواد اولیه توجه کنیم.
وی افزود: امروز آمدهایم تا از تلاش افراد در حوزه سلامت تشکر کنیم و وزارت رفاه آماده همکاری در حوزه دارو است و میتوانیم نشستهایی را با یکدیگر داشته باشیم.
بر اساس همین گزارش، عباس کبریایی زاده عضو هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، یکی دیگر از سخنرانان مراسم اختتامیه هشتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته بود.
وی گفت: امسال استقبال بیسابقهای از هشتمین نمایشگاه را شاهد بودیم به طوری که بیش از ۳۵ هزار بازدید کننده از نمایشگاه دیدن کردند.
کبریایی زاده افزود: در نمایشگاه امسال، ۴۲۷ شرکت ایرانی و ۲۸۲ شرکت خارجی حضور داشتند. نکته حائز اهمیت این است که شرکتهای ایرانی حاضر در این نمایشگاه، شرکتهایی بودند که زنجیره تأمین دارو را کامل میکنند.
در ادامه، مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان سلامت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: باید به این نکته مهم توجه ویژه داشته باشیم که ارزش تولیدات داخلی صنعت دارو، ۴۷ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: ارزش بازار جهانی دارو نیز با رشد قابل توجهی مواجه شده است.
قانعی ادامه داد: صنعت دارویی ایران نسبت به جهان باید خیلی جلوتر قدم بردارد. زیرا ما همچنان جزو کشورهای برتر دنیا نیستیم.
وی افزود: سهم داروهای زیستی هر روز افزایش مییابد؛ از این رو باید تحقیق و توسعه را به طور جدی در دستور کار قرار دهیم.
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