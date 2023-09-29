یادواره ۳ شهید یک روستا در آسفیچ برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه بهاباد در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: اگر امروز ملت ایران در امنیت و آرامش بسر می‌برند و در جهان عزتمند و سربلند هستند و کسی توان مقابله با آنها را ندارد، به برکت خون پاک شهدا است.

حجت الاسلام علی‌اکبر ابراهیمی بشکانی با تاکید بر اینکه برگزاری یادواره شهدا تأثیر همه جانبه‌ای بر فضای جامعه دارد، افزود: تأثیر فرهنگی یادواره شهدا در فضای جامعه با توجه به شرایط کشور و فرمایشات مقام معظم رهبری از اهمیت بسیاری برخوردار است.

بشکانی با قدردانی از حمایت‌ها و حضور پرشور مسئولان و مردم شهرستان در این یادواره گفت: شهدا درس بزرگی به دشمنان دادند و نشان دادند که ایران اسلامی ملتی مسلمان، آزادیخواه و شیعه امام علی (ع) هستند.

روستای وحدت آباد بخش آسفیچ بهاباد سه شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

اجرای سرود و مداحی مداح اهل بیت (ع) توسط هادی منصوری نژاد از دیگر برنامه‌های این یادواره بود.