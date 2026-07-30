خدمات زیرساختی در مرز مهران برای زائران اربعین مطلوب است

غفور نقیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:نظارت دقیق عملیات خدمترسانی به زائران در مرز مهران با دقت و نظارت پایش می شود
وی اظهار داشت: بازرسان این دفتر بهصورت محسوس و نامحسوس در تمامی ساعات شبانهروز حضور دارند تا از استمرار و کیفیت خدمات اطمینان حاصل کنند.
نقیزاده با اشاره به حساسیت بالای حوزه زیرساختهای حملونقل، افزود: وضعیت ناوگان حملونقل عمومی و عملکرد سازمان راهداری بهصورت لحظهای رصد میشود.
وی همچنین با ارزیابی عملکرد مجموعههای مستقر، از وضعیت سیستمهای تهویه مهپاشها و جتفنها مدیریت موکبها و تأمین آب آشامیدنی خنک به عنوان خدماتی مطلوب و قابلقبول است .
وی اظهار داشت: که این پایشها تا پایان بازگشت زائران ادامه خواهد داشت تا هرگونه خلأ خدماتی در کمترین زمان برطرف شود
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