حمله موشکی به پایگاه نظامی آمریکا در اردن+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع محلی اعلام کردند که اردن بار دیگر هدف حملات موشکی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش،‌ ارتش اردن تأیید کرد که این کشور هدف حمله با ۵ فروند موشک قرار گرفته است و مدعی شد که این موشک ها از سوی ایران شلیک شده و بدون هیچ خسارتی رهگیری و منهدم شده اند.

کانال تلگرامی نایا هم با پخش تصاویری اعلام کرد که دو موشک به پایگاه آمریکایی «موفق السلطی» در اردن اصابت کرده و دود غلیظی از آن به هوا برخاسته است و سامانه های پدافندی آمریکا در رهگیری موشک ها ناکام بوده اند.

این رسانه افزود که چند انفجار در پایگاه موفق السلطی اتفاق افتاده است و صدای آژیر خطر به صورت ممتد در آن شنیده می شود.