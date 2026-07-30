  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۵

حمله موشکی به پایگاه نظامی آمریکا در اردن+ فیلم

حمله موشکی به پایگاه نظامی آمریکا در اردن+ فیلم

ارتش اردن اعلام کرد که این کشور هدف حمله با ۵ فروند موشک قرار گرفته است و رسانه‌ها از اصابت چند موشک به پایگاه آمریکایی «موفق السلطی» در اردن خبر داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع محلی اعلام کردند که اردن بار دیگر هدف حملات موشکی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش،‌ ارتش اردن تأیید کرد که این کشور هدف حمله با ۵ فروند موشک قرار گرفته است و مدعی شد که این موشک ها از سوی ایران شلیک شده و بدون هیچ خسارتی رهگیری و منهدم شده اند.

کانال تلگرامی نایا هم با پخش تصاویری اعلام کرد که دو موشک به پایگاه آمریکایی «موفق السلطی» در اردن اصابت کرده و دود غلیظی از آن به هوا برخاسته است و سامانه های پدافندی آمریکا در رهگیری موشک ها ناکام بوده اند.

این رسانه افزود که چند انفجار در پایگاه موفق السلطی اتفاق افتاده است و صدای آژیر خطر به صورت ممتد در آن شنیده می شود.

کد مطلب 6903472

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها