تعطیلی لیگ به همه تیم ها لطمه زد/ آلومینیوم الگوی جوانان شده است

محمد رجائیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، در رابطه با تعطیلی مسابقات لیگ برتر به دلیل حضور نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: متأسفانه تعطیلی لیگ باعث افت فنی سایر تیم‌ها خواهد شد. اگر مسابقات لیگ همانند سایر کشورهای منطقه پیگیری می‌شد مطمئناً به همان تیم‌هایی که در رقابت‌های آسیایی هم حضور دارند کمک می‌شد تا به آمادگی بیشتری برسند.

وی ادامه داد: تیم ما آسیایی نیست و نمی‌توانیم خودمان را با آنها مقایسه کنیم شاید اگر آلومینیوم هم در لیگ قهرمانان حضور داشت ما از مسئولان درخواست تعویق لیگ برتر را داشتیم. اما در کل باید سطح فوتبال کشور را بالاتر ببریم تا مسائل این چنینی رخ ندهد.

رجائیان در خصوص عملکرد تیم آلومینیوم تا هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر گفت: خدا را شکر از عملکرد کادرفنی و بازیکنان رضایت داریم و توانسته‌اند انتظارات ما را برآورده کنند. هدف مجموعه آلومینیوم اراک نشان دادن یک بازی دلچسب در هر مسابقه است؛ ما به جایگاهی در استان مرکزی رسیده‌ایم که الگوی نوجوانان و جوانان شده‌ایم و مسئولان اداره ورزش و جوانان استان مرکزی و سایر نهادها تا جایی که از دستشان برآمده به مجموعه ما کمک کرده‌اند و امیدوارم با کسب نتایج خوب بتوانیم مزد زحمات این عزیزان را بدهیم.

او در خصوص پرداخت مطالبات بازیکنان و اعضای کادرفنی بیان کرد: تاکنون و طبق قرارداد هر بازیکن و اعضای کادرفنی توانسته‌ایم به موقع عمل کنیم و مطالبات پرداخت شده است. با نفراتی هم که فصل گذشته در تیم عضویت داشتند و اکنون در جمع ما نیستند هم تسویه حساب شده و تلاش می‌کنیم که این روند منظم در پرداخت مطالبات را تا پایان فصل ادامه دهیم تا نفرات تیم دغدغه‌ای از این بابت نداشته باشند. با مجتبی حسینی (سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم) جلسه خواهیم داشت و در رابطه با تمام مسائل گفت و گو می‌کنیم و اگر شرایط محیا باشد تا از سرگیری مسابقات لیگ برتر برنامه ریزی برای دیدارهای دوستانه خواهیم داشت، البته با چند باشگاه پیش از این صحبت کرده بودیم که به دلیل برخی مسائل این دیدارها لغو شد.

رجائیان افزود: در هیأت مدیره باشگاه آلومینیوم افراد دلسوزی هستند که واقعاً حضور آنها باعث دلگرمی مجموعه شده و همه مدیران تلاش می‌کنند تا بهترین اتفاقات برای نماینده استان مرکزی در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر رقم بخورد.