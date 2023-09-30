گلوله باران سنگین مواضع حمیدتی از سوی ارتش سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، درگیری سنگین میان نیروهای ارتش و پشتیبانی سریع سودان در مناطق مختلف خارطوم پایتخت این کشور ادامه دارد.

صدای انفجارهای قوی از اطراف مقر فرماندهی کل ارتش سودان در خارطوم به علت تبادل آتش سنگین توپخانه میان طرفین، شنیده می شود.

منابع محلی اعلام کردند که ارتش سودان با توپخانه مواضع نیروهای حمیدتی را در جنوب خارطوم هدف قرار داده است که بر اثر آن ستون غلیظی از دود به هوا برخاسته است.

در شهر ام درمان در غرب پایتخت خارطوم هم ارتش سودان با توپخانه از ساعات اولیه صبح مواضع نیروهای پشتیبانی سریع را زیر آتش گرفته است.

ارتش سودان مواضع نیروهای حمیدتی را در نزدیکی پل شمبات میان خارطوم بحری و ام درمان گلوله باران کرد.

لازم به ذکر است که بر اساس آمار منتشرشده از سوی سازمان ملل متحد، از آغاز درگیری میان ارتش سودان به فرماندهی ژنرال عبدالفتاح البرهان و نیروهای پشتیبانی سریع این کشور به فرماندهی ژنرال حمیدتی، نزدیک به ۵ هزار غیرنظامی کشته و نزدیک به ۱۲ هزار نفر زخمی شده‌اند. علاوه بر این در نتیجه این درگیری بیش از ۴.۶ میلیون سودانی از خانه و کاشانه خود آواره شده‌اند.