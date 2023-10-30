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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۵۸

آوارگی بیش از ۳ میلیون کودک به‌دلیل جنگ داخلی در سودان

آوارگی بیش از ۳ میلیون کودک به‌دلیل جنگ داخلی در سودان

یونیسف اعلام کرد که بیش از ۳ میلیون کودک به دلیل جنگ داخلی در سودان آواره شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، دفتر صندوق کودکان سازمان ملل متحد «یونیسف» در سودان اعلام کرد که ۳ میلیون کودک به دلیل جنگ داخلی در سودان آواره شده اند.

این سازمان بین المللی همچنین از افزایش آمار مذکور در آینده نیز ابراز نگرانی کرده است.

درگیری‌ها میان ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع از ۱۵ آوریل امسال آغاز شده است.

تاکنون چندین بار میان گروه‌های درگیر آتش بس اعلام شده اما طرفین به‌طور مداوم آن را نقض می‌ کنند.

بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر سودان (SOHR)، طی این درگیری‌ها که از ۱۵ آوریل آغاز شد، حدود ۱۰ هزار نفر جان خود را از دست دادند و ۵.۴ میلیون سودانی هم مجبور شدند خانه‌های خود را ترک کنند.

*حانیه قلیچ خانی

کد مطلب 5925929

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