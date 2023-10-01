تسلط نیروهای حمیدتی بر یک پادگان راهبردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع وابسته به نیروهای پشتیبانی سریع به فرماندهی محمد حمدان دقلو معروف به حمیدتی از پیشروی های جدید علیه نیروهای ارتش سودان خبر دادند.

دفتر سخنگوی نیروهای پشتیبانی سریع امروزیکشنبه به تسلط بر یک پادگان در منطقه ود عشانا در استان کردوان شمالی در سودان و به غنیمت گرفتن تجهیزات جنگی و سلاح و مهمات اشاره کرد.

در بیانیه صادره از دفتر سخنگوی رسمی نیروهای پشتیبانی سریع آمده است: نیروهای ما بامداد امروز یکشنبه یکم اکتبر ۲۰۲۳، پیروزی جدیدی را علیه شبه نظامیان عبدالفتاح البرهان رئیس شورای انتقالی و بازماندگان رژیم سابق به دست آوردند و بر پادگان ود عشانا در استان کردوان شمالی مسلط شدند که آخرین پادگان در نزدیکی استان نیل آبی هم محسوب می شود.

همچنین در این بیانیه آمده است: نیروهای دلاور ما ۱۲ خودرو نظامی را به همراه مهمات نظامی به دست آوردند. همچنین با تسلط ما این پادگان، راه به سمت پیشروی به سوی شهر کوستی در استان نیل آبی فراهم شده است. ما به پیشروی در همه محورها برای نابودی بازماندگان رژیم سابق و حامیان آنها ادامه خواهیم داد.

لازم به ذکر است که بر اساس آمار منتشرشده از سوی سازمان ملل متحد، از آغاز درگیری میان ارتش سودان به فرماندهی ژنرال عبدالفتاح البرهان و نیروهای پشتیبانی سریع این کشور به فرماندهی ژنرال حمیدتی، نزدیک به ۵ هزار غیرنظامی کشته و نزدیک به ۱۲ هزار نفر زخمی شده‌اند. علاوه بر این در نتیجه این درگیری بیش از ۴.۶ میلیون سودانی از خانه و کاشانه خود آواره شده‌اند.