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۸ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۲۱

فرماندار اردبیل خبر داد؛

اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال برای تجهیز مراکز آتش‌نشانی اردبیل

اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال برای تجهیز مراکز آتش‌نشانی اردبیل

اردبیل- فرماندار شهرستان اردبیل گفت: ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز مراکز آتش‌نشانی استان اردبیل تخصیص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اعتماد اعجازی عصر شنبه در بازدید از مراکز آتش‌نشانی اردبیل ضمن تقدیر از زحمات شبانه‌روزی آتش‌نشانان اظهار کرد: آتش نشانان نیروهای فداکار و ایثارگر بوده که همت و جان گذشتگی آن‌ها قابل تقدیر و قدردانی است.

وی از تحقق تأمین و خرید نردبان بیش از ۵۰ متری در اردبیل خبر داد و گفت: در راستای تجهیز مراکز آتش نشانی ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است که تجهیز این مراکز یکی از اولویت‌ها است.

فرماندار شهرستان اردبیل بیان کرد: در حال حاضر حدود ۲۷ مراکز آتش نشانی در اردبیل فعالیت می‌کنند و حدود ۱۹۰ نیرو در این مراکز مشغول به کار هستند.

اعتماد اعجازی با بیان اینکه شغل آتش نشانی با اضطراب، ترس، نگرانی، شیرینی، تلخی و تأسف همراه است، ادامه داد: این موضع باعث نشده است نیروهای آتش نشان لحظه‌ای از آمادگی و حضور در صحنه خطر غفلت کنند.

وی با تاکید بر تجهیز امکانات آتش‌نشانی، تجهیزات و فضاهای فیزیکی آن به مدرن ترین و پیشرفته‌ترین تجهیزات از تلاش‌های آتش نشانان تجلیل و قدردانی کرد.

کد مطلب 5899503

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