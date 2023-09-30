به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اعتماد اعجازی عصر شنبه در بازدید از مراکز آتش‌نشانی اردبیل ضمن تقدیر از زحمات شبانه‌روزی آتش‌نشانان اظهار کرد: آتش نشانان نیروهای فداکار و ایثارگر بوده که همت و جان گذشتگی آن‌ها قابل تقدیر و قدردانی است.

وی از تحقق تأمین و خرید نردبان بیش از ۵۰ متری در اردبیل خبر داد و گفت: در راستای تجهیز مراکز آتش نشانی ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است که تجهیز این مراکز یکی از اولویت‌ها است.

فرماندار شهرستان اردبیل بیان کرد: در حال حاضر حدود ۲۷ مراکز آتش نشانی در اردبیل فعالیت می‌کنند و حدود ۱۹۰ نیرو در این مراکز مشغول به کار هستند.

اعتماد اعجازی با بیان اینکه شغل آتش نشانی با اضطراب، ترس، نگرانی، شیرینی، تلخی و تأسف همراه است، ادامه داد: این موضع باعث نشده است نیروهای آتش نشان لحظه‌ای از آمادگی و حضور در صحنه خطر غفلت کنند.

وی با تاکید بر تجهیز امکانات آتش‌نشانی، تجهیزات و فضاهای فیزیکی آن به مدرن ترین و پیشرفته‌ترین تجهیزات از تلاش‌های آتش نشانان تجلیل و قدردانی کرد.