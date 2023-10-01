حجت الاسلام عظیم آسوده در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: مسابقات بین المللی قرآن کریم به میزبانی خراسان شمالی از ۱۶ تا ۲۵ آذر ماه برگزار می‌شود.

مدیرکل اوقاف خراسان شمالی با اشاره به حضور حدود ۷۰۰ نفر از قاریان برجسته ایران و جهان در استان، گفت: فرصتی مناسب برای استان است تا ظرفیت‌های خود را ارتقا دهیم.

وی افزود: محافل انس با قرآن از ابتدای آذر ماه با حضور قاریان بین المللی در سراسر استان برگزار می‌شود تا فضای استان برای برگزاری این مسابقات فراهم شود.

آسوده با تاکید بر اینکه برنامه‌های فرهنگی متعددی در حاشیه این مسابقات تدارک دیده شده است، گفت: سعی داریم نمایشگاه صنایع دستی برپا کنیم تا فرهنگ خراسان شمالی نیز به شرکت کنندگان منتقل شود.

وی در پایان گفت: برای میهمانان موضوع گردشگری خصوصاً گردشگری مذهبی را پیگیری می‌کنیم تا اماکن مذهبی و تاریخی و گردشگری استان را مشاهده کنند.