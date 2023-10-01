به گزارش خبرنگار مهر، داوود منظور در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه و ماده مربوط به ساز و کار تشکیل هیأت مولدسازی داراییهای دولت، گفت: یکی از روشهای اصلاح ساختار بودجه، مولدسازی منابع دولت است که عمدتاً این داراییها از جنس اموال غیرمنقول هستند.
وی با بیان اینکه مولدسازی یکی از روشهای تأمین منابع مالی دولت قلمداد میشود، افزود: البته برخی از نمایندگان به هیئت مولدسازی اشاره کردند که باید بگویم به واقع حکم و مجوزی که ما داریم دو ساله است و هم اکنون هم بخشی از زمان آن مجوز سپری شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: ساز و کار نظارتی در این بخش دیده شده و هیچگونه تخلفی امکانپذیر نیست چرا که نماینده دادستان و نماینده مجلس در کنار نمایندگان دولت در این هیئت حضور دارند و هیچگونه انحرافی صورت نمیگیرد.
وی اظهار داشت: کسانی که در هیئت مولدسازی داراییهای دولت هستند یک ریال حق جلسه دریافت نمیکنند، بنابراین این موارد در راستای تخریب کار ارزشمندی است که سه قوه به صورت مشترک انجام میدهد.
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