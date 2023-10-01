آقایی: نتیجه ۱۵ سال تلاشم را امروز گرفتم/ مصدومیتم جدی نیست

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، دنیا آقایی، نماینده وزن منهای ۷۰ بانوان در رشته کوراش پس از کسب مدال نقره بازیهای آسیایی هانگژو گفت: خدا را شکر میکنم که نتیجه ۱۵ سال تلاش و زحمتی که در رشته کوراش و جودو کشیدم را امروز گرفتم.
وی افزود: خیلی دوست داشتم که مدال طلا را بهدست بیاورم اما متاسفانه نشد. از همه کسانی که در این مسیر به من کمک کردند، تشکر میکنم. امیدوارم که بتوانم جبران کنم.
آقایی درباره آسیبدیدگی جزئی خود نیز گفت: در مسابقه فینال یک لحظه از ناحیه زانو آسیب دیدم و لحظه ترسناکی بود اما خوشبختانه جدی نبود.
آقایی در فینال کوراش بانوان با پذیرفتن شکست برابر نماینده چین، مدال نقره بازیهای آسیایی هانگژو را به گردن آویخت.
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