به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، در حالی که مهلت معرفی فیلم‌های نماینده کشورهای مختلف فردا ۲ اکتبر (۱۰ مهر) به پایان می‌رسد باید دید شانس‌های کسب نامزدی در بخش اسکار بین‌المللی چه کشورهایی هستند؟

منتقد ورایتی «منطقه مورد علاقه» ساخته جاناتان گلیزر از بریتانیا، «روزهای عالی» ساخته ویم وندرس از ژاپن، «اتاق معلمان» ساخته ایلکر چاتاک از آلمان، «طعم چیزها» ساخته تران آن هونگ از فرانسه و «جامعه برف» ساخته خوان آنتونیو بایونا از اسپانیا را به عنوان ۵ کشوری که به عنوان نامزد اسکار معرفی می‌شوند، شناخته است.

در رده ۶ تا ۱۰ نیز «برگ‌های افتاده» آکی کوریسماکی از فنلاند، «من کاپیتان» متئو گارونه از ایتالیا، «مهاجران» فیلیپه گالوز هابرلی از شیلی، «دهقانان» دی.کی ولشمن و هیو ولشمن از لهستان و «شیدا» نورا نیاسری از استرالیا جای گرفته‌اند.

در رتبه ۱۱ تا ۲۰ نیز ردیف هجدهم به فیلم «نگهبان شب» از ایران اختصاص یافته است.

«نگهبان شب» ساخته رضا میرکریمی امسال به عنوان نماینده ایران به اسکار نود و ششم معرفی شده است.

سال پیش «در جبهه غرب خبری نیست» ادوارد برگر از آلمان برنده جایزه بهترین فیلم بین‌المللی اسکار شد.