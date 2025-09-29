به گزارش خبرنگار مهر، پریسا قاسمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: سالانه میلیونها نفر در سراسر دنیا به علت بیماری قلبی عروقی فوت میکنند که ۱۳ درصد کل مرگهای جهانی و نیمی از مرگهای ناشی از بیماریهای غیر واگیر را تشکیل میدهد و اکثریت این مرگها ناشی از بیماری عروقی قلب است که به شکل حملات قلبی و سکتههای مغزی تظاهر میکنند.
مسئول واحد بیماریهای غیر واگیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم افزود: عوامل خطر اصلی بیماریهای قلبی عروقی شامل فشارخون بالا، دیابت، مصرف دخانیات، تغذیه نامناسب (مصرف زیاد چربی و نمک و مصرف کم میوه و سبزی) چربی خون بالا و کمتحرکی هستند که با اقدامات مؤثری میتوان اکثر آنها را کنترل یا تصحیح نمود.
این کارشناس تأکید داشت: ارزیابی و کنترل مناسب عوامل خطرساز بیماری قلبی عروقی برای پیشگیری از سکتههای مغزی و حملههای قلبی عروقی و بهبود و ارتقای سلامت افرادی که بیشتر در معرض خطر حوادث قلبی عروقی هستند، بسیار مهم است که این عوامل باید به صورت جامع و ادغام یافته درمان شوند.
قاسمی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۳ در راستای پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی و سکتههای قلبی و مغزی، در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان، خطرسنجی برای ۱۵ هزار و ۱۴۹ نفر به صورت رایگان انجام گردید؛ که از بین این افراد ۲۵۰ بیمار مبتلا به دیابت و ۲۶۰ بیمار مبتلا به فشارخون شناسایی و به صورت رایگان تحت مراقبت قرار گرفتند.
