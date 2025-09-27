  1. استانها
  2. بوشهر
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸

بیماری قلبی و عروقی مهم‌ترین علت مرگ و ناتوانی در دنیا است

بوشهر- مسئول بیماری‌های غیر واگیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: بیماری قلبی و عروقی همچنان مهم‌ترین علت مرگ و ناتوانی در دنیا است.

به گزارش خبرنگار مهر، زهره گره صبح شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت روز جهانی قلب با بیان اینکه در حال حاضر بیماری قلبی عروقی اولین علت مرگ در دنیا و همچنین در کشور و استان ما است، اظهار کرد: سالانه بیش از ۲۰ میلیون نفر در سراسر دنیا به علت بیماری قلبی عروقی فوت می‌کنند که ۳۱ درصد کل مرگ‌های جهانی و نیمی از مرگ‌های ناشی از بیماری‌های غیر واگیر را تشکیل می‌دهند.

مسئول بیماری‌های غیر واگیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه افزود: روز جهانی قلب امسال مصادف با دوشنبه ۷ مهرماه (۲۹ سپتامبر) با شعار «هیچ ضربان قلبی را از دست ندهید» و پیام اصلی «قلب تو شایسته توجه است» با تأکید بر اهمیت و نقش پیشگیری نسبت به درمان، تعادل در رژیم غذایی، انجام فعالیت بدنی کافی، اجتناب از مصرف دخانیات و الکل و نیز مدیریت استرس در نظر گرفته شده است.

گره با اشاره به اهمیت افزایش آگاهی جوامع از بیماری‌های قلبی عروقی بیان کرد: افزایش آگاهی جوامع از عوامل خطر و اهمیت اصلاح شیوه زندگی به عنوان موفق‌ترین بسیج علیه بیماری‌های قلبی عروقی است و این روز یک فرصت جهانی است که می‌توان برای ارتقای آگاهی عمومی و تشویق افراد، خانواده‌ها و جوامع جهت اقدام فوری علیه بیماری‌های قلبی عروقی استفاده کرد.

این کارشناس مسئول اظهار کرد: در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستای برای همه افراد بالای ۳۰ سال خطر سنجی انجام می‌شود که در صورت نیاز آزمایش‌های قند خون و چربی خون به‌صورت رایگان برای آن‌ها انجام می‌شود.

وی بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون هشت هزار و ۸۱۴ مورد خطر سنجی توسط مراقبین سلامت در شهرستان انجام شده است.

