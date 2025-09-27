به گزارش خبرنگار مهر، زهره گره صبح شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت روز جهانی قلب با بیان اینکه در حال حاضر بیماری قلبی عروقی اولین علت مرگ در دنیا و همچنین در کشور و استان ما است، اظهار کرد: سالانه بیش از ۲۰ میلیون نفر در سراسر دنیا به علت بیماری قلبی عروقی فوت میکنند که ۳۱ درصد کل مرگهای جهانی و نیمی از مرگهای ناشی از بیماریهای غیر واگیر را تشکیل میدهند.
مسئول بیماریهای غیر واگیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه افزود: روز جهانی قلب امسال مصادف با دوشنبه ۷ مهرماه (۲۹ سپتامبر) با شعار «هیچ ضربان قلبی را از دست ندهید» و پیام اصلی «قلب تو شایسته توجه است» با تأکید بر اهمیت و نقش پیشگیری نسبت به درمان، تعادل در رژیم غذایی، انجام فعالیت بدنی کافی، اجتناب از مصرف دخانیات و الکل و نیز مدیریت استرس در نظر گرفته شده است.
گره با اشاره به اهمیت افزایش آگاهی جوامع از بیماریهای قلبی عروقی بیان کرد: افزایش آگاهی جوامع از عوامل خطر و اهمیت اصلاح شیوه زندگی به عنوان موفقترین بسیج علیه بیماریهای قلبی عروقی است و این روز یک فرصت جهانی است که میتوان برای ارتقای آگاهی عمومی و تشویق افراد، خانوادهها و جوامع جهت اقدام فوری علیه بیماریهای قلبی عروقی استفاده کرد.
این کارشناس مسئول اظهار کرد: در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستای برای همه افراد بالای ۳۰ سال خطر سنجی انجام میشود که در صورت نیاز آزمایشهای قند خون و چربی خون بهصورت رایگان برای آنها انجام میشود.
وی بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون هشت هزار و ۸۱۴ مورد خطر سنجی توسط مراقبین سلامت در شهرستان انجام شده است.
