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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۴۶

رئیس پلیس راهور استان اصفهان:

۶۲ گواهینامه رانندگی به دلیل دریافت نمره منفی ضبط شد

۶۲ گواهینامه رانندگی به دلیل دریافت نمره منفی ضبط شد

اصفهان _ رئیس پلیس راهور استان اصفهان از ضبط ۶۲ جلد گواهینامه رانندگان متخلف به علت دریافت نمره منفی خبر داد.

سرهنگ اصغر زارع در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با رصد هوشمندانه کارشناسان پلیس راهور استان اصفهان در شهریور ماه سال جاری گواهینامه رانندگی ۶۲ راننده متخلف که مرتکب تخلفات حادثه ساز شده بودند به علت دریافت نمره منفی ضبط شد.

وی افزود: همچنین گواهینامه رانندگی ۳۵ نفر هم به علت مصرف مواد توهم زا ضبط و علاوه بر معرفی به مرجع قضائی به مدت ۶ ماه نیز از رانندگی محروم شدند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان عنوان داشت: براساس آئین نامه راهنمایی و رانندگی اگر جمع نمرات منفی یک راننده برای بار اول به عدد ۳۰ برسد گواهینامه وی به مدت ۳ ماه ضبط می‌شود و اگر همان فرد برای بار دوم مرتکب تخلفات حادثه ساز شده و نمرات منفی او به عدد ۲۵ برسد این بار گواهینامه رانندگی او به مدت ۶ ماه ضبط خواهد شد.

سرهنگ زارع اظهار داشت: اگر راننده‌ای پس از ۲ بار ضبط گواهینامه باز هم دست به تخلفات حادثه ساز زده و نمره منفی او به عدد ۲۰ برسد این بار گواهینامه او باطل می‌شود و راننده مذکور می‌تواند پس از یک سال وقفه دوباره به آموزشگاه‌های رانندگی مراجعه و آزمون داده و دوباره گواهینامه رانندگی دریافت کند.

وی در خصوص رانندگی بدون گواهینامه هشدار داد و گفت: کسانی که در زمان ضبط گواهینامه اقدام به رانندگی کنند مجرم بوده و به مجازات‌هایی که در قانون برای آنها تعیین شده مجازات خواهند شد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه ۲۰ تخلف حادثه ساز وجود دارد که ارتکاب هر کدام از آنها علاوه بر جریمه نمره منفی نیز برای راننده به همراه خواهد داشت عنوان داشت: مهمترین تخلفات حادثه ساز سرعت و سبقت غیرمجاز، حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها و آزاد راه‌ها، عبور از چراغ قرمز، تجاوز از سرعت بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در راه‌های شهری، تجاوز به چپ از محور راه، عبور وسایل نقلیه از پیاده رو و رانندگی با حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و آیا افیونی است که به رانندگان توصیه می‌کنیم حتماً یک بار آئین نامه راهنمایی و رانندگی مطالعه کرده و با رعایت کامل قوانین و مقررات به رانندگی بپردازند.

کد مطلب 5900088

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