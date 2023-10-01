به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، قیس المحمداوی جانشین فرمانده عملیات مشترک عراق امروز یکشنبه به جزئیات توافقنامه امنیتی امضا شده میان عراق و ایران پرداخت.

وی افزود: درباره توافقنامه امنیتی یا ایران کمیته عالی تشکیل شده به ریاست قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق و افسران متخصص در وزارت دفاع و کشور و نهادهای امنیتی، حدود یک سال است که بر روی ایجاد یک سازوکار برای توافق با ایران از طریق کنترل مرزها از سوی نیروهای عراقی به ویژه نیروهای مرزبانی عراق، کار می‌کنند.

المحمداوی تاکید کرد: توافقی درباره دور کردن عناصر کُرد مخالف ایران، وجود دارد. روند این سازوکار آغاز شده و طی دو هفته گذشته بیش از ۱۰ الی ۱۲ نقطه مرزی توسط یگان‌های مرزی راه اندازی شده است و عناصر کُرد مخالف ایران از مرزها با ایران به سمت داخل خاک عراق منتقل شدند.

وی افزود: قانون اساسی عراق روشن است و هرگز اجازه نمی‌دهد که خاک عراق نقطه‌ای برای انجام تجاوز به کشورهای همسایه چه ایران چه ترکیه و چه دیگر کشورها باشد؛ در عین حال حاکمیت عراق و احترام به آن بسیار مهم است.

وی ابراز امیدواری کرد که این موضوع طبق توافقات و اقدامات دیپلماتیک و امنیتی در مرزهای عراق با ایران و ترکیه پیش برود.

جانشین عملیات مشترک عراق همچنین تاکید کرد که اقدام گسترده‌ای برای کنترل مرزها با ترکیه و رسیدن به تفاهماتی مشخص وجود دارد.

المحمداوی با اشاره به اینکه نقض حاکمیت عراق قابل قبول نیست اعلام کرد: این دیدگاهی ثابت چه در سطح پارلمانی چه دولتی یا ملی و امنیتی است و از این رو امیدواریم که یگانهای مرزی کنترل کاملی داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در کنترل مرزها با ترکیه و دست یابی به تفاهمات مشخص، ابراز امیدواری کرد که این روند مجرای درست خود را طی کند.

این مقام ارشد عراقی درباره حملات ترکیه عراق هم گفت: تجاوزات اخیر ترکیه نقض آشکار حاکمیت عراق و غیرقابل قبول است. این نقض قوانین بین المللی است. پیام عراق و بیانیه‌های فرماندهی کل نیروهای مسلح و وزارت خارجه عراق روشن بود.

وی خواستار ایجاد تفاهمات تضمین کننده برای بستن بسیاری ار این پرونده‌های حساس توسط ترکیه و رفتن به سمت جلوگیری از تجاوز هر گروهی به کشورهای همسایه و احترام به حاکمیت شد.

درباره بازگشت داعش هم از قدرت روزافزون نیروهای عراقی و افول داعش سخن گفت و افزود: گروه وحشی داعش به دنبال هدف قرار دادن غیرنظامیان و بهره گیری از هر فرصتی است اما نیروهای ما اعم از ارتش و پلیس و حشد شعبی و نیروی هوایی، ضربات مهلکی به داعش وارد می‌کنند. هفته گذشته چهار حمله موفق داشتیم که بیش از ۱۰ داعشی در کرکوک، صلاح الدین، دیالی و کوه‌های حمرین به هلاکت رسیدند.