به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله عباسیان امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: جشنواره غذاهای بومی و محلی با حضور کارکنان ادارات و دستگاه‌های اجرایی به مناسبت گرامیداشت هفته گردشگری و هفته وحدت برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این جشنواره فردا دوشنبه دهم مهرماه در محوطه «باغ گلستان» در قلعه «فلک‌الافلاک» خرم‌آباد برگزار می‌شود، افزود: جشنواره غذاهای بومی محلی استان باهدف معرفی هرچه بیشتر غذاهای محلی و آشنایی با طبخ این غذاها به مناسبت گرامیداشت هفته گردشگری و هفته وحدت برگزار خواهد شد.

معاون اداره کل میراث‌فرهنگی لرستان، عنوان کرد: غذاهای بومی، محلی به‌عنوان بخشی از میراث ناملموس هر سرزمین نقش مهمی در بازشناسی سبک زندگی، آداب‌ورسوم، جغرافیا و… دارد و استان لرستان نیز در این زمینه از غنای ویژه‌ای برخوردار است.

عباسیان، اظهار کرد: خوراکی‌ها و شیرینی‌هایی همچون شیرینی سنتی ارده نخودی بروجرد، حلوای بلوط، چزنک، کماغینه، نان قرصه و… به‌عنوان میراث ناملموس استان هستند و برگزاری این جشنواره‌ها می‌تواند نقش بسیار مهمی در حفظ و معرفی این ظرفیت‌های فرهنگی ایفا کند.

وی اضافه کرد: به نفرات برتر این مسابقه، جوایزی اهدا خواهد شد.