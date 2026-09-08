به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی همتی‌فر شامگاه سه‌شنبه در تجمعات مردمی میدان فلسطین مشهد اظهار کرد: بیش از ۱۹۲ شب زن و مرد، پیر و جوان، از کار و زندگی خودشان زدند و آمدند پای آرمان‌های خودشان ایستادند، پای این نظام و پای دینشان و پای اسلام ایستادند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: «طوفان انقلاب اسلامی نزدیک است که کاخ سفید را ویران کند»؛ این طوفان تمام تمدن غرب را به سخره گرفته و دارد می‌تازد. تمام همت غرب و دشمنان این نظام این است که این حرکت را کم‌جلوه دهند.

وی خطاب به اهل تحقیق و مطالعه گفت: ایستادگی مردم و مجاهدت‌های رزمندگان اسلام هیمنه غرب را در هم شکسته و پایه‌های عمود آنها را به لرزه درآورده است.

همتی فر از مردم درخواست کرد: مواظب باشید، چرا که دشمن تمام ابزارش را استفاده می‌کند تا این ۱۹۲ شب حضور و این اتفاقاتی را که شما مردم رقم زدید، کم‌جلوه دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به پیشرفته‌ترین زیردریایی آمریکایی اشاره کرد و افزود: از زمان گرفتن از پهپادهای دشمن، با مهندسی معکوس و مجاهدت دانشمندان ایرانی، صنعت پهپادسازی و فضایی رشد عجیب و عظیمی داشته است. مردم باید اطمینان داشته باشند که «تا سال آینده در صنعت دریایی و زیردریایی به رشد عجیبی خواهیم رسید» و این‌ها دست اراده الهی است که همواره همراه این ملت بوده است.

وی به آیه «ان تنصر الله ینصرکم» اشاره کرد و گفت: اگر خدا را یاری کنید، با همین حضور در میدان، در هر جایی که این نظام نیاز داشته مردم حضور پیدا کردند من جمله در راهپیمایی‌ها و در همین تجمعات شبانه، خدا را و دین او را یاری کرده‌اید و خداوند این نصرت را شامل حال شما عزیزان می‌کند.