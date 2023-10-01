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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۵۳

استاندار تهران تاکید کرد؛

ضرورت تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری/جوانی جمعیت یک اقدام ملی است

ضرورت تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری/جوانی جمعیت یک اقدام ملی است

تهران- استاندار تهران با تاکید بر ضرورت تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری گفت: جوانی جمعیت یک اقدام ملی و هویت سازی برای نسل آینده و دفاع از امنیت است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری بعد از ظهر یکشنبه در مراسم واگذاری ۲۵۰۰ قطعه زمین به مشمولان طرح جوانی جمعیت که با حضور مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، میرمحمد غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران و دیگر مسئولان برگزار شد. ضمن ابراز خوشحالی از واگذاری زمین به خانواده‌ها اظهار داشت: همزمان با هفته وحدت میان شیعه و سنی، ۲۵۰۰ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت به مشمولان دارای ۳ و ۴ فرزند در استان تهران واگذار شد.

وی ادامه داد: در فیروزکوه ۱۳۴ قطعه زمین برای ۴۰۰ خانواده در اراضی دست ناصر و در دماوند ۱۲ قطعه برای ۳۵ خانواده در اراضی سوم شعبان در شرق استان تهران اختصاص پیدا کرد.

استاندار تهران عنوان کرد: در پیشوا ۴۰۰ قطعه زمین برای ۸۰۰ خانواده، در پاکدشت ۱۶۴ قطعه برای ۳۰۰ خانواده، در اسلامشهر و رباط کریم ۲۴۲ قطعه برای ۷۲۵ خانواده و در پرند ۱۲۰ قطعه برای ۲۴۰ خانواده اختصاص پیدا کرد.

فخاری سپس گفت: امید است که این طرح، زمینه‌ای برای افزایش جمعیت به عنوان اقدام ملی و هویت سازی برای نسل آینده و دفاع از امنیت و قدرت ملی باشد، چراکه ما به جمعیت جوان با دانش و علم نیاز داریم.

کد مطلب 5900262

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