به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری بعد از ظهر یکشنبه در مراسم واگذاری ۲۵۰۰ قطعه زمین به مشمولان طرح جوانی جمعیت که با حضور مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، میرمحمد غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران و دیگر مسئولان برگزار شد. ضمن ابراز خوشحالی از واگذاری زمین به خانواده‌ها اظهار داشت: همزمان با هفته وحدت میان شیعه و سنی، ۲۵۰۰ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت به مشمولان دارای ۳ و ۴ فرزند در استان تهران واگذار شد.

وی ادامه داد: در فیروزکوه ۱۳۴ قطعه زمین برای ۴۰۰ خانواده در اراضی دست ناصر و در دماوند ۱۲ قطعه برای ۳۵ خانواده در اراضی سوم شعبان در شرق استان تهران اختصاص پیدا کرد.

استاندار تهران عنوان کرد: در پیشوا ۴۰۰ قطعه زمین برای ۸۰۰ خانواده، در پاکدشت ۱۶۴ قطعه برای ۳۰۰ خانواده، در اسلامشهر و رباط کریم ۲۴۲ قطعه برای ۷۲۵ خانواده و در پرند ۱۲۰ قطعه برای ۲۴۰ خانواده اختصاص پیدا کرد.

فخاری سپس گفت: امید است که این طرح، زمینه‌ای برای افزایش جمعیت به عنوان اقدام ملی و هویت سازی برای نسل آینده و دفاع از امنیت و قدرت ملی باشد، چراکه ما به جمعیت جوان با دانش و علم نیاز داریم.