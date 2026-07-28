۱۸۰۰متقاضی جوانی جمعیت در بابل منتظر دریافت زمین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جابر حسین‌زاده شامگاه دوشنبه در نشست بررسی روند اجرای طرح واگذاری زمین به مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: از مجموع سه هزار و ۲۰۰ مشمول طرح جوانی جمعیت در شهرستان بابل، هزار و ۸۰۰ نفر هنوز زمین خود را دریافت نکرده‌اند و با برنامه‌ریزی انجام شده، واگذاری اراضی به این افراد تا پایان سال به سرانجام خواهد رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران از برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف هزار و ۸۰۰ مشمول باقی‌مانده طرح جوانی جمعیت در شهرستان بابل خبر داد و گفت: واگذاری زمین به این افراد تا پایان سال انجام خواهد شد.

وی اظهار کرد: از مجموع سه هزار و ۲۰۰ نفر واجد شرایط این طرح در شهرستان بابل، تاکنون یک‌هزار و ۴۰۰ نفر زمین خود را دریافت کرده‌اند و هزار و ۸۰۰ نفر دیگر در انتظار تخصیص زمین هستند.

وی افزود: با هماهنگی‌های انجام شده میان سازمان ملی زمین و مسکن، اداره‌کل راه و شهرسازی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، روند تأمین اراضی و واگذاری به مشمولان با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود تمامی افراد باقی‌مانده تا پایان سال زمین خود را تحویل بگیرند.

در این نشست، حسن نتاج نماینده مردم بابل در مجلس نیز با تأکید بر اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خواستار رفع موانع موجود در مسیر تأمین زمین و تسریع در فرآیند تخصیص اراضی به مشمولان شد.

همچنین مسئولان حاضر با بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح در شهرستان بابل، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تحقق تعهدات دولت در حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأکید کردند.