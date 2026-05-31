به گزارش خبرگزاری مهر، فواد مرادزاده در آیین واگذاری قراردادهای زمین به مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار کرد: از مجموع یک هزار و ۸۴۰ متقاضی ثبت‌نام شده در شهرستان بندرلنگه، پس از بررسی‌های انجام شده ۵۴۰ نفر واجد شرایط شناخته شدند.

وی افزود: در مرحله نخست ۳۳۰ قطعه زمین برای واگذاری آماده شده که ۱۶۰ قطعه آن امروز به خانواده‌های دارای سه و چهار فرزند تحویل شد.

فرماندار بندرلنگه با تأکید بر اهمیت اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور، این اقدام را گامی مؤثر در حمایت از خانواده‌ها و تشویق فرزندآوری دانست و گفت: روند واگذاری زمین به مشمولان طرح جوانی جمعیت در دیگر شهرهای شهرستان نیز ادامه خواهد داشت.