موسسات خیریه در مازندران نیازمند ساماندهی است

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سلگی بعد از ظهر یکشنبه در جمع مسئولان دستگاههای متولی مؤسسات خیریه مازندران گفت: در منظومه فکری انقلاب اسلامی مؤسسات خیریه با نگاه متشرعانه و اخلاقی جایگاه ویژه ای دارند.
این مسئول با اشاره به تلاش رسانههای معاند برای محو ارزشهای بنیادی کارهای خیرخواهانه در کشور افزود: معاندان با انگیزههای سیاسی در صدد تخریب عملکرد درخشان دستگاههای حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی و اوقاف هستند و دین گریزی هدف اصلی آنها در این رویکرد است.
معاون استاندار مازندران از برگزاری اولین همایش تجلیل از مؤسسات خیریه مازندران در بیستم مهرماه جاری خبر داد و ادامه داد: در این همایش به عنوان سمبلیک از ۱۰ مؤسسه خیریه فعال در حوزه سلامت، کمیته امداد، بهزیستی، هلال احمر و اوقاف تجلیل خواهد شد.
وی اضافه کرد: تشویق خیریههای فعال در امر تقویت نهاد خانواده و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مانند طلاق و اعتیاد در دستور کار است.
سلگی با تاکید بر ساماندهی مؤسسات خیریه مازندران افزود: ساماندهی این خیریهها با هدف تقویت و حمایت همه جانبه رویکرد محوری استانداری مازندران است و مؤسسات خیریه باید در راستای سیاستهای دولت کاهش مشکلات اجتماعی را هدف بگیرند.
معاون سیاسی استاندار مازندران خاطر نشان کرد: راهبرد مشارکت فعال مردم در حوزههای اجتماعی سیاست دولت سیزدهم است.
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