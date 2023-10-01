موسسات خیریه در مازندران نیازمند ساماندهی است

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سلگی بعد از ظهر یکشنبه در جمع مسئولان دستگاه‌های متولی مؤسسات خیریه مازندران گفت: در منظومه فکری انقلاب اسلامی مؤسسات خیریه با نگاه متشرعانه و اخلاقی جایگاه ویژه ای دارند.

این مسئول با اشاره به تلاش رسانه‌های معاند برای محو ارزش‌های بنیادی کارهای خیرخواهانه در کشور افزود: معاندان با انگیزه‌های سیاسی در صدد تخریب عملکرد درخشان دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی و اوقاف هستند و دین گریزی هدف اصلی آنها در این رویکرد است.

معاون استاندار مازندران از برگزاری اولین همایش تجلیل از مؤسسات خیریه مازندران در بیستم مهرماه جاری خبر داد و ادامه داد: در این همایش به عنوان سمبلیک از ۱۰ مؤسسه خیریه فعال در حوزه سلامت، کمیته امداد، بهزیستی، هلال احمر و اوقاف تجلیل خواهد شد.

وی اضافه کرد: تشویق خیریه‌های فعال در امر تقویت نهاد خانواده و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق و اعتیاد در دستور کار است.

سلگی با تاکید بر ساماندهی مؤسسات خیریه مازندران افزود: ساماندهی این خیریه‌ها با هدف تقویت و حمایت همه جانبه رویکرد محوری استانداری مازندران است و مؤسسات خیریه باید در راستای سیاست‌های دولت کاهش مشکلات اجتماعی را هدف بگیرند.

معاون سیاسی استاندار مازندران خاطر نشان کرد: راهبرد مشارکت فعال مردم در حوزه‌های اجتماعی سیاست دولت سیزدهم است.