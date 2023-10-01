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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۵۳

هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا؛

تعجب نیمار از نحوه ترمیم چمن ورزشگاه آزادی

تعجب نیمار از نحوه ترمیم چمن ورزشگاه آزادی

فوق ستاره برزیلی تیم فوتبال الهلال عربستان به نحوه تعویض و ترمیم چمن ورزشگاه آزادی تهران واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نیمار جونیور مهاجم برزیلی تیم فوتبال الهلال عربستان که در قرار است امشب همراه با کاروان این تیم برای دیدار مقابل نساجی مازندران وارد ایران شود، به ترمیم چمن استادیوم آزادی واکنش نشان داد.

در ویدئویی که در فضای مجازی منتشر شده، تعدادی از افراد چمن‌های فرسوده ورزشگاه آزادی را به صورت تیکه تیکه شده جدا کرده و با چمن‌های بهتر جایگزین می‌کنند. همین ویدئو در صفحه لیگ عربستان در فضای مجازی نیز بازتاب داشت و نیمار در کامنتی این کار را غیر قابل باور دانست.

تیم‌های نساجی و الهلال روز سه شنبه و از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه در هفته دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی به مصاف هم می‌روند.

تعجب نیمار از نحوه ترمیم چمن ورزشگاه آزادی

کد مطلب 5900351
بهنام روان پاک

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