به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی رویترز، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز یکشنبه با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین دیدار کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، دیدار مذکور در شهر کی یف پایتخت اوکراین انجام شد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» از دیدار خود با «رستم عمروف» وزیر دفاع جدید اوکراین هم خبر داد و نوشت: ما درباره ادامه کمک نظامی اتحادیه اروپا (به کی یف) گفتگو کردیم.

«جوزف بورل» در این ارتباط ادامه داد: اوکراین به قابلیت‌های بیشتر در اسرع وقت نیاز دارد. در حال آماده سازی تعهدات امنیتی بلندمدت برای اوکراین هستیم.

وی دیروز شنبه در سفری غیرمنتظره وارد شهر «اودسا» در اوکراین شد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در «اودسا» ادعا کرد: به اینجا آمده ام تا بر حمایت نظامی (از کی یف) تاکید کنم. من اینجا هستم تا حمایت نظامی، اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک اتحادیه اروپا را برای دستیابی به صلحی عادلانه و احترام به یکپارچگی و استقلال اوکراین تکرار کنم!

وی در ادامه افزود: اگر غلات از دریای سیاه صادر نشود، در جایی دیگر مردم متحمل گرسنگی خواهند شد. روسیه با ممنوعیت صادارت غلات اوکراین، موجب افزایش بهای غلات شده و سود بیشتری از فروش غلات خود به دست می‌آورد!

این در حالیست که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چهارشنبه ۲۸ تیر ماه در سخنانی در ارتباط با توافق غلات موسوم به ابتکار دریای سیاه اعلام کرد: تداوم توافق غلات معنای خود را از دست داده است. غرب از توافقنامه غلات برای باج گیری سیاسی و تقویت شرکت‌هایش استفاده کرد. غرب نه تنها در توافقنامه غلات، بلکه در انتقال بلاعوض غلات و کودهای شیمیایی توسط روسیه به فقیرترین کشورها نیز مانع تراشی می‌کند. وقاحت و گستاخی عامل عدم رعایت شرایط در توافق غلات بود. این روسیه است که به امنیت غذایی جهانی کمک می‌کند. اظهاراتی مبنی بر اینکه اوکراین به کشورها مواد غذایی ارائه می‌کند، دروغ است. روسیه آماده است تا به عرضه غلات خود ادامه دهد. مسکو امکان بازگشت به توافق را در صورت درنظرگرفتن و اجرای بدون استثنا تمامی اصول مشارکت در آن بررسی خواهد کرد.