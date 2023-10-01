‌دستگیری ۱۶ سارق خشن طی ۲۴ ساعت در البرز

سرهنگ حکمت الله شجاعی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مبارزه جدی با جرایم خشن که باعث ایجاد جو ناامنی بین شهروندان میشود، سومین مرحله از طرحهای مبارزه با جرایم خشن در سطح استان طی ۲۴ ساعت گذشته به اجرا درآمد.
وی افزود: در این طرح با انجام اقدامات اطلاعاتی فعالیت ۱۶ سارق در زمینه سرقتهای خشن از قبیل موبایل قاپی و خفتگیری محرز و با هماهنگی مقام قضائی همه آنها دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز اضافه کرد: متهمان دستگیر شده تاکنون به ارتکاب ۲۲ فقره سرقت در سطح استان البرز معترف شدهاند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه تحقیقات در خصوص کشف سرقتهای احتمالی دیگر همچنان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: همچنین کارآگاهان پلیس آگاهی در حال شناسایی مالباختگان این پروندهها هستند.
سرهنگ شجاعی در پایان ضمن اشاره به عزم جدی پلیس برای مقابله قاطع با سرقتهای خشن در سطح استان البرز خاطرنشان کرد: از شهروندان نیز انتظار داریم تا ضمن حساسیت بر محیط اطراف خود با رعایت نکات پیشگیری از سرقت در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را سریعاً به پلیس اطلاع دهند.
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