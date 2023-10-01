سارق منزل منطقه جهان نما دستگیر شد

سرهنگ پیمان گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از وقوع چند مورد سرقت منزل متوالی در منطقه جهان نما شهر کرج، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأمورین کلانتری ۴۰ این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی از محل‌های وقوع سرقت موفق به شناسایی یک سارق در این زمینه شده و در عملیاتی نسبت به دستگیری وی اقدام کردند.

سرهنگ گودرزی خاطرنشان کرد: سارق دستگیر شده در تحقیقات تکمیلی به ارتکاب ۳ سرقت منزل در چند روز اخیر در منطقه جهان نما اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج تشریح کرد: طی هماهنگی با مراجع قضائی در بازرسی از مخفیگاه سارق دستگیر شده مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه کشف شد.

سرهنگ گودرزی در پایان با اشاره به شناسایی صاحبان اموال مسروقه و تحویل به آنها، از معرفی سارق دستگیر شده به مراجع قضائی جهت صدور احکام لازم خبر داد.