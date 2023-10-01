به گزارش خبرگزاری مهر، قربان کاجی اظهار کرد: با حضور به موقع آتش نشانان و واکنش سریع نیروهای عملیاتی، از وقوع یک حادثه بزرگ جلوگیری شد.

وی افزود: ساعت ۱۴:۴۳ دقیقه ظهر امروز یک مورد آتش‌سوزی در یک مجتمع تجاری واقع در میدان وصال گزارش شد که نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره ۴ در حدود ۳ دقیقه در محل حادثه حضور یافتند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل بیان کرد: حریق در یکی از واحدهای طبقه ۴ اتفاق افتاده بود و احتمال سرایت آتش به سایر واحدها زیاد بود.

کاجی ادامه داد: نیروهای عملیاتی سریعاً شروع به تخلیه ساختمان کرده و توانستند ۱۵ نفر را که بر اثر دود گرفتگی ساختمان، در طبقات بالا محبوس شده بودند به پایین انتقال و تعدادی از آنان تحویل اورژانس مستقر در محل دادند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با حضور به موقع آتش نشانان با حضور ۲۰ نفر و سه دستگاه خودرو سنگین در محل، از یک فاجعه بزرگ جلوگیری شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل افزود: در آخر از همشهریان تقاضا داریم از تجمع در اطراف محل‌های حادثه دیده خودداری کنند تا آتش نشانان بتوانند در سریع‌ترین زمان ممکن در محل حاضر و امدادرسانی کنند.