کانوی دونفره ۵۰۰ متر بانوان ایران هفتم شد 

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، در ادامه مسابقات فینال قایقرانی آب‌های آرام که از صبح امروز در مرکز ورزش‌های آبی فویانگ هانگژو آغاز شد، هیوا افضلی و مائده شورگشتی دو ملی‌پوش کانوی دونفره ۵۰۰ متر بانوان به رقابت با حریفانی از ژاپن، هند، ویتنام، چین تایپه، قزاقستان، اندونزی، تایلند و ازبکستان پرداختند.

این تیم با زمان ۲:۱۲.۰۴۱ دقیقه هفتم شد. در این رقابت نمایندگان چین، قزاقستان و تایلندصاحب مدال طلا، نقره و برنز شدند.

تیم ایران با هدایت پدرو سنا به عنوان سرمربی، مهسا مجللی، رضا رئیسی و ایمان پورعزیز مربیان و ۱۶ ورزشکار در بخش بانوان و آقایان، کایاک و کانو در این دوره از بازی‌ها حاضر است.