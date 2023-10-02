به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت روحانی گرانقدر، نویسنده و محقق فرهیخته حجتالاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدرضا رضوانطلب را تسلیت گفت.
متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
بسماللهالرحمنالرحیم
انالله و اناالیه راجعون
درگذشت روحانی گرانقدر، نویسنده و محقق فرهیخته حجتالاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ محمدرضا رضوانطلب موجب تأسف و تأثر گردید.
ایشان که دانشآموختهٔ حوزههای علمیه و مراکز علمی بودند، طی سالهای متمادی علاوه بر پژوهش، تبیین و تألیف موضوعات فقهی و مبانی حقوق اسلامی، خدمات مؤثری در عرصههای مختلف فرهنگی و اجرایی در داخل و خارج کشور داشتند.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به روحانیت و حوزههای علمیه، جامعهٔ دانشگاهی و پژوهشی کشور، دوستان و خانوادهٔ گرامی، برای این روحانی فاضل و خدوم، رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی از درگاه خداوند متعال مسئلت مینمایم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی
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