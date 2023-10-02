علی میرزابیگی کارشناس داوری فوتبال ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر، در رابطه با لغو دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الاتحاد عربستان در چارچوب هفته دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا گفت: طبق قانون داوران از لحظه‌ای که وارد ورزشگاه می‌شوند و تا لحظه‌ای که محیط ورزشگاه را ترک می‌کنند می‌تواند در رابطه با مسائل تحت اختیار او تصمیم گیری کند. اما در رابطه با اجرا و یا لغو بازی فوتبال تصمیم گیری بر عهده ناظر بازی خواهد بود که در لیگ قهرمان آسیا ناظر AFC باید چنین تصمیمی بگیرد.

او ادامه داد: هر تصمیمی که از سوی ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا به داور ابلاغ شود، داور هم باید آن را اجرا کند. اما در رابطه با بازی سپاهان و الاتحاد، از آنجایی که بازیکنان تیم الاتحاد وارد زمین نشدند، داور می‌تواند اتفاقاتی که مشاهده کرده است را در داخل گزارش خود بیاورد.

میرزابیگی خاطرنشان کرد: کمیته انضباطی AFC معمولاً در چنین مواردی وارد عمل می‌شود و تصمیم گیری های لازم را خواهد داشت. اما از اینکه برخی می‌گویند داور می‌تواند اعلام کند تیمی ۳ بر صفر برنده شده است صحت ندارد.