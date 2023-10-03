محتوای دعوت پیامبر(ص) برای هدایت انسان ها با عقل بشر سازگار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی دوشنبه شب در مراسم محفل انس با قرآن در حسینیه سید بهزاد گناوه به مناسبت میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) با تبریک این ایام، اظهار داشت: همه عالم هستی از بیان اوصاف پیامبر اکرم (ص) ناتوان هستند و فلسفه وجود همه عالم به وابسته وجود رحمت عالمیان است.

امام جمعه گناوه افزود: خداوند متعال در قرآن کریم از پیامبر گرامی اسلام (ص) به عنوان را رحمت برای همه عالمیان نام برده است.

وی بیان کرد: رحمت خداوند یا عام در صفت «رحمانیت» و یا خاص که در صفت «رحیمیت» تجلی پیدا می‌کند.

وی گفت: به فرموده خداوند اگر انسان بخواهد مشمول صفت خاص رحیمیت خداوند قرار گیرد باید سه ویژگی اهل تقوا بودن، پرداخت زکات و ایمان به آیات خداوند را دارا باشد، اما علاوه بر این ویژگی‌ها، خداوند تبعیت از پیامبری که هم رسول، هم نبی و امی است و انبیا الهی و کتب آسمانی به وجود ایشان و آمدن وی بشارت داده‌اند، را نیز به عنوان شرط مشمول رحیمیت خداوند قرار گرفتن بیان فرموده است.

امام جمعه گناوه بیان کرد: پیامبر گرامی اسلام) ص) در جامعه‌ای به پیامبری مبعوث شد که به تعبیر قرآن کریم وقتی خبر دختردار شدن به آنها داده می‌شد چهره آنها سیاه و کبود می‌شد و دختران خود را زنده به گور می‌کردند.

حجت الاسلام رکنی حسینی تصریح کرد: پیامبر (ص) در سرزمین جهالت و نادانی به پیامبری مبعوث شد و دستوراتی را برای نجات بشر آورد. تا با رسالت خود «جهالت اولی» و «جهالت مدرن» را از بین ببرد و مردم را از نادانی نجات دهد.

وی با بیان اینکه امروز نیز در جامعه بشری جاهلیت مدرن وجود دارد، گفت: پیامبر گرامی اسلام (ص) دعوتنامه ای برای زندگی و هدایت انسان‌ها آورد که محتوای این دعوت نبی گرامی اسلام (ص) با فرمان عقل و خرد و همچنین فطرت بشر سازگاری دارد.

وی افزود:: پیامبر اسلام (ص) پیام رسان نیکی‌ها بود و امر به زیبایی‌ها و نیکی‌ها و نهی از بدی‌ها و منکرها کرد و بار سنگین را از دوش جامعه بشریت و غل و زنجیرهای جهالت‌ها و نادانی‌ها را از گردن آنها برداشت.

امام جمعه گناوه خاطرنشان کرد: به فرموده قرآن کسانی که به پیامبر ایمان می‌آورند و از ایشان حمایت و دفاع می‌کنند و ایشان را یاری می‌دهند و از نوری که با پیامبر (ص) نازل شده تبعیت می‌کنند، این افراد رستگار هستند.

حجت الاسلام رکنی حسینی بیان کرد: امروز نیز دشمنان به شیوه‌های مختلف در تلاش برای مبارزه با پیامبر (ص) هستند ولی خداوند فرمود «وَرَفَعْنَا لَکَ ذِکْرَکَ» و لذا دشمنان هیچ گاه به اهداف خود نخواهند رسید.

پرسش و پاسخ از مرتضی خدامی، نابغه قرآنی، از دیگر بخش‌های این مراسم معنوی بود.