به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، به دنبال تشدید تنش تحرکات ترکیه در شمال عراق، واشنگتن به این تحولات واکنش نشان داد و از آنکارا خواست که با بغداد در زمینه مبارزه با تروریسم هماهنگ باشد.

بر اساس این گزارش، وزارت خارجه آمریکا، ترکیه را به هماهنگی با دولت عراق در مساله مبارزه با تروریسم فراخواند.

ماتیو تولر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: ترکیه را به هماهنگی با دولت عراق در زمینه مبارزه با تروریسم به گونه ای که در آن از حاکمیت عراق حمایت شود و مورد احترام قرار گیرد، دعوت می کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: ما همچنین نگرانی های امنیتی مشروع ترکیه که حزب کارگران کردستان (پ ک ک) ایجاد کرده را در نظر می گیریم.

منابع امنیتی عراقی در استان دهوک در شمال عراق روز دوشنبه از تشدید تنش‌های در منطقه پس از پرواز گسترده پهپادهای ترکیه در حریم هوایی عراق از شامگاه دیشب خبر دادند.

این منابع بیان کردند: قریب به ۱۰ پهپاد ترکیه در مناطق قندیل، سیدکان، سوران، الزاب، العمادیه و زاخو در حال پرواز هستند و بالگردهای ترکیه هم در مرز ترکیه در حال پرواز هستند.

منابع مذکور از احتمال عملیات گسترده ترکیه در منطقه خبر دادند.

این درحالی است که عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق در گفتگو با شبکه العربیه اعلام کرده بود که بغداد به دنبال دست یابی به توافق امنیتی با آنکارا است.

رئیس جمهور عراق بیان کرد: مراعات وضع عراق از سوی ترکیه ضروری است زیرا اقدامات و حملات ترکیه به مرگ غیرنظامیان منجر می‌شود. ترکیه روزانه به اقلیم کردستان عراق تجاوز می‌کنند. جنگنده‌ها و پهپادها و پایگاه‌های نظامی ترکیه در عراق هستند و این موضوعی است که از جانب ما پذیرفتنی نیست. ما به دنبال دست یابی به توافقی با ترکیه برای حل مشکلات مشابه آنچه با ایران رخ داد، هستیم. ما به دنبال راهکاری با آنکارا هستیم.

رئیس جمهور عراق بر مخالفت با تجاوزات روزانه در سلیمانیه، اربیل، دهوک و دیگر مناطق اقلیم کردستان از سوی ترکیه تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه حزب کارگران کردستان (پ.ک. ک) ۴۵ سال است که در عراق حضور دارد، گفت: پایگاه‌های ترکیه در عراق را نمی‌پذیریم.