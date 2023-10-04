پاورلیفتینگ در آستانه ورود به بازی های آسیایی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، گاستون پاراژ رییس فدراسیون جهانی پاورلیفتینگ(IPF) و فرشید سلطانی رییس کنفدراسیون پاورلیفتینگ آسیا(APF) به دعوت مسئولان شورای المپیک آسیا و مسئولان کمیته برگزاری بازی های آسیایی در هانگژو محل برگزاری نوزدهمین دوره بازی های آسیایی حاضر شدند.

پاراژ، سلطانی و چند تن‌ دیگر از مسئولان فدراسیون جهانی پاورلیفتینگ طی روزهای اخیر جلساتی را با مسوولین ارشد OCA برگزار کرده و از نحوه برگزاری رقابت ها در رشته های مختلف بازدید کردند.

فرشید سلطانی، رییس ایرانی کنفدراسیون پاورلیفتینگ آسیا در این خصوص گفت: جلسات خوب و مثبتی را برگزار کردیم و فکر می‌کنم شرایط مهیاست تا احتمالا در دوره بعدی بازی ها در سال ۲۰۲۶ که در ناگویای ژاپن برگزار می شود، شاهد اضافه شدن پاورلیفتینگ هم باشیم. البته پاورلیفتینگ در بازی های جهانی حضور دارد و مسیر برای ورود این رشته به بازی های آسیایی هموار است.

وی در خصوص اینکه ایران چقدر شانس کسب مدال در این رشته دارد، گفت: تیم ما در آسیا حرف اول را می زند و قطعا با ورود به بازی های آسیایی پاورلیفتینگ می تواند مدال های خوشرنگی‌ را به کاروان ایران اضافه کند.