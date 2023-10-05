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۱۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۰۰

مدیرعامل خیران مدرسه ساز مازندران:

۳۳ درصد مدارس مازندران تخریبی است

۳۳ درصد مدارس مازندران تخریبی است

ساری- مدیرعامل مجمع خیران مدرسه ساز مازندران با بیان این که ۳۳ درصد مدارس استان تخریبی هستند، تامین اعتبارات برای نوسازی آن را لازم دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین هاشمی عصر پنجشنبه در شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه ۳۳ درصد مدارس استان تخریبی هستند، خواستار تأمین بودجه برای نوسازی مدارس استان شد.

وی بااشاره به اینکه خیران استان مشارکت خوبی برای نوسازی مدارس دارند، پرداخت نشدن به موقع اعتبارات سهم دولت را از جمله دغدغه‌ها ذکر کرد.

وی مشکل اصلی آموزش و پرورش را کم توجهی به تجهیزات و فضای آموزشی در مدارس فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌ها ذکر کرد و خواستار تخصیص ردیف بودجه مستقل برای تجهیز مدارس فنی و حرفه‌ای در استان شد.

بیش از ۵۳۶ هزار دانش آموز در سه هزار و ۲۰۰ مدرسه مازندران تحصیل می‌کنند.

کد مطلب 5903620

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