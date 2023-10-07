به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رضوی خواننده جوان موسیقی پاپ کشورمان که فعالیتهای رسمی خود در عرصه خوانندگی را از اسفند ۱۴۰۰ آغاز و در فصل اول فعالیتهایش، میزبان مخاطبان با برگزاری بیش از ۳۰۰ سانس کنسرت در تهران و شهرهای مختلف کشور بود، در تدارک و برنامهریزی برای آغاز فصل جدید کنسرتهای داخلی و خارجی و همچنین تولید تکآهنگهای تازه است.
رضوی قرار بود روز ۲۱ مهر (۱۳ اکتبر ۲۰۲۳) یک نوبت اجرا در سالن مجلل «زعبیل سرای جمیرا» دبی برگزار کند که نظر به استقبال مخاطبان، این کنسرت در یک سانس اضافه دیگر در همین روز پیش روی طرفداران قرار میگیرد. شرایطی که به گفته تهیهکننده و دستاندرکاران برگزاری کنسرت جزو معدود دفعاتی است که یک خواننده داخلی در یک روز نظر به استقبال مخاطبان، کنسرت خود را برای یک سانس دیگر تمدید میکند. البته برنامههای دیگری هم برای برگزاری کنسرتهایی در اروپا، استرالیا و آمریکا طراحی شده که به زودی جزییات این اجراها نیز اعلام خواهد شد.
محمدرضا خانزاده تهیهکننده کنسرتها و آثار مجید رضوی هم در پاسخ به برخی حواشی مطرح شده در فضای مجازی که طی روزهای اخیر پیرامون قیمت بلیت کنسرتهای دبی مطرح شده، گفت: قیمت بسیاری از کنسرتهایی که در دبی برگزار میشوند اغلب به ۱۵۰۰ درهم میرسد بنابراین مبلغ تعیین شده، در مقایسه با هزینههای بسیار گران قیمت برگزاری کنسرت در خارج از کشور اصلا عددی محسوب نمیشود.
وی افزود: آنچه برای قیمتگذاری کنسرت مجید رضوی در نظر گرفته شده، کمترین میزانی بود که میتوانستیم بسته به هزینهها و اجارهبهای سالن و مخارج دیگر برگزاری کنسرت در دبی تعیین کنیم. کمااینکه قیمتگذاری بلیت کنسرتهایی که در دبی برگزار میشود، در سطوح بسیار بالاتری هم قرار میگیرد که اغلب خوانندگان خارجی و مطرح روی این قیمتها در سامانهها اطلاعرسانی میکنند. به هر حال خیلی خوشحالم که با تمدید کنسرت ثابت کردیم که این حواشی و شایعات از واقعیت دور است و مجید رضوی توانسته به عنوان یک خواننده از ایران تا این حد محبوب باشد.
بر اساس این گزارش مجید رضوی چندی پیش بود که علاوه بر آمادهسازی و برنامهریزی برای برپایی چندین کنسرت داخلی دیگر، مجموعه کنسرتهایی را هم در شهرهای استانبول، اربیل و سلیمانیه پیش روی طرفدارانش قرار داد که به گفته مسئولان برگزاری کنسرتها، تمامی این اجراها با استقبال کمنظیر مخاطبان مواجه شدند.
وی تابستان سال گذشته بود که حین اجرای فصل اول کنسرتهای ایران، در سالن ۳ هزار و ۳۰۰ نفره «هالیچ» شهر استانبول برنامهای را برگزار کرد که این اجرا با استقبال کمنظیر خوب مخاطبان مواجه شد. برگزاری این اجرا در شرایطی بود که برپایی کنسرت یک خواننده ایرانی در یک سالن با ظرفیت سه هزار نفر از نکاتی بود که میتوان به آن اشاره کرد. ضمن اینکه گروه برگزاری این کنسرت تلاش کرد تا این بار با یک طراحی ویژه روی صحنه شرایط متفاوت تری را برای این اجرا در نظر بگیرد. شرایطی که به گفته دست اندرکاران این کنسرتها تاکنون کمتر خوانندهای برای این شیوه اجرایی در خارج از کشور برنامه ریزی کرده بود.
فصل جدید فعالیتهای مجید رضوی نیز در حالی طی روزهای پیش رو آغاز می شود، که وی تصمیم دارد علاوه بر تولید تکآهنگهایی که در برنامههای زمانی مختلف منتشر می شوند تور کنسرتهای تهران و شهرهای دیگر کشور را نیز آغاز کند.
در این راستا به تازگی هم تکآهنگ «تنگ میشه دل» با ترانه و ملودی مجید رضوی، تنظیم مسعود جهانی و تهیهکنندگی محمدرضا خانزاده منتشر و در دسترس طرفداران قرار گرفته است. این در حالی است که رضوی طی روزهای بیست و هشتم و بیست و نهم مهر نیز تازهترین کنسرت خود را در سالن میلاد نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار خواهد کرد.
مجید رضوی از جمله خوانندگانی است که طی ماههای گذشته خود را به عنوان یکی از پرطرفدارترین خوانندهها در میان مخاطبان معرفی کرده و جزو رکوردداران تعداد برگزاری کنسرت در تهران و شهرهای مختلف کشور بوده که از آن جمله میتوان به برگزاری کنسرت در تهران و شهرهای دیگر کشور اشاره کرد.
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