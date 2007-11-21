"دیپلمات نامه" یوسفعلی میرشکاک در حوزه هنری نقد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد خبر حوزه هنری، «دیپلماتنامه» مجموعهای از نوشتههای طنز میرشکاک است که در سالهای میانی دهه هفتاد در ماهنامه «نیستان» چاپ شد و سپس همین ناشر آنها را گرد آورد و به صورت کتاب منتشر کرد.
«دیپلمات نامه» را به نوعی میتوان نقیضه «سیاستنامه» خواجه نظام الملک طوسی دانست. ولی در «دیپلماتنامه» انتقادات گستردهتری نسبت به مسایل و سیاستهای رایج روز آمده است؛ به طوری که سید مهدی شجاعی این کتاب را یکی از دقیقترین گزارشهای اوضاع تاریخ معاصر دانسته است.
سلسله نشستهای ماهانه «دگرخند» به کوشش دفتر طنز حوزه هنری و با هدف نقد و بررسی کتابهای منتشر شده طنز برگزار میشود. علاقهمندان برای حضور در این نشست میتوانند در ساعت 16 روز یاد شده به سالن شماره 2 تالار اندیشه حوزه هنری واقع در تقاطع خیابانهای حافظ و سمیه مراجعه کنند.
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