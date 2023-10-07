دومین طلای ایران دشت شد/ حسن یزدانی مرد طلایی ایران

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی هانگژو، در وزن ۸۶ کیلوگرم حسن یزدانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر موخامد «عبداله یف» از قرقیزستان را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر «دولت میرات اورازگیلیوف» از ترکمنستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. یزدانی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر «بیامباسورن بات» اردن از مغولستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت.

یزدانی در مرحله فینال به مصاف حریف «پونیا دیپاک» هندی رفت که این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر به سود یزدانی به پایان رسید و او توانست دومین مدال طلای بازی‌های آسیایی هانگژو را از آن خود کند.