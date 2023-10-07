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۱۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۹

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو

دومین طلای ایران دشت شد/ حسن یزدانی مرد طلایی ایران

دومین طلای ایران دشت شد/ حسن یزدانی مرد طلایی ایران

حسن یزدانی در مرحله فینال بازی‌های آسیایی هانگژو در مصاف با حریف هندی خود پیروز میدان شد و به نشان خوش‌رنگ طلا رسید.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی هانگژو، در وزن ۸۶ کیلوگرم حسن یزدانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر موخامد «عبداله یف» از قرقیزستان را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر «دولت میرات اورازگیلیوف» از ترکمنستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. یزدانی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر «بیامباسورن بات» اردن از مغولستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت.

یزدانی در مرحله فینال به مصاف حریف «پونیا دیپاک» هندی رفت که این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر به سود یزدانی به پایان رسید و او توانست دومین مدال طلای بازی‌های آسیایی هانگژو را از آن خود کند.

کد مطلب 5904834
سیده فرزانه شریفی

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